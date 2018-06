Hugo Chávez niega que haya enviado tropas a Honduras

DESDE HONDURAS HAGO UN LLAMADO A LA PRENSA INTERNACIONAL. YA QUE EN ESTOS MOMENTOS DESDE EL DIA DE AYER HAY LEY MORDAZA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION DE MI PAIS, SOLO DEJAN QUE UNO VEA LA TELEVISORA QUE ES UNA DE LAS QUE HA PROPICIADO EL GOLPE DE ESTADO DEL PAIS, NO TENEMOS ACCESO A NOTICIAS INTERNACIONALES VIA TV, Y LAS RADIO EMISORAS Y MEDIOS QUE DAN LAS NOTICIAS SIENDO INPARCIALES LAS HAN CERRADO Y SACADO DEL AIRE. Y MICHELETI ESTA REPARTIENDO EL PAIS A SUS ALLEGADOS Y QUE LE APOYARON COMO SI FUERA UN PASTEL ESTA PAGANDOLES LA TRAICION Y LA MENTIRA QUE HA VENIDO PLANEANDO CON LOS MILITARES DESDE HACE MESES ATRAS EL PUEBLO NO QUIERE A ESTE HOMBRE YA LO HABIA DEMOSTRADO EN LAS ELECCIONES INTERNAS PASADAS. UN LLAMADO A LA PRENSA INTERNACIONAL.Y HABLAN DE RESPETAR LA CONSTITUCION Y ELLOS NO LA HAN RESPETADO SACANDO PAPELES FALSOS COMO LA RENUNCIA DEL PRESIDENTE VIOLANDO LOS DERECHOS HUMANOS DEL PRESIDENTE Y DE LAS DEMAS PERSONAS QUE AGREDIERON Y COMO A LA CANCILLER Rodas los militares tienen amenazada a todo mundo que no esta de acuerdo con lo que han hecho una violacion a los derechos humanos y a la propia costitucion que tanto dicen defender, el Señor de los derechos humanos no dice nada de estos secuestros porque tambien le repartiran parte de l poder tal como ya lo esta haciendo micheleti no podemos ver noticias ni opinar nada en contra del gobierno que ha sido elegido ilegalmente por eso pido la intervencion de la prensa internacion y de los derechos de libre expresion ya que los medios que no apoyan esto estan siendo objeto de amenazas.