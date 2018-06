Salvadoreños procupados por repercusiones de golpe de Estado en Honduras

AFP 29/06/2009 - 20:24

Dirigentes políticos de la derecha e izquierda de El Salvador se han declarado preocupados por las repercuciones que pueda tener el golpe de Estado contra el presidente hondureño Manuel Zelaya en las incipientes democracias centroamericanas.

"Lo acontecido en Honduras es un fulminante atropello, un golpe bajo con premeditación y alevosía contra los procesos democráticos que tienen lugar en Centroamérica y en nuestro continente", declaró Carlos Castaneda, de la comisión diplomática del gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda), a la AFP.

Tras pasar por décadas de dictaduras, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá inauguraron a partir de 1982 un proceso democratizador encabezado por civiles, que no había sido interrumpido hasta el domingo pasado.

Para el analista y docente universitario Héctor Hernández sustentar que el golpe de Estado en Honduras se da por una violación a la Constitución no es un argumento válido en las democracias modernas, que tienen instancias para dirimir cualquier situación.

El golpe contra Zelaya "es grave no solamente en Honduras, si nos ponemos en esa posición de que se viola la Constitución y por lo tanto hay que ir al golpe de Estado, estaría en un gran peligro el actual gobierno de El Salvador", aseguró Hernández.

Es "altamente peligroso decir que simplemente un estamento militar dice esto no está bien, esto no cumple con la Constitutución y nos vamos al golpe de Estado, eso no puede suceder", agregó.

Por su parte, el ex presidente salvadoreño Alfredo Cristiani (1989-1994) dijo que la crisis derivada del golpe de Estado "son malas señales".

"No podemos estar de acuerdo con violentar la constitucionalidad", agregó.

Cristiani, de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), principal fuerza de oposición, se pronunció por "velar" que el "Estado de derecho vuelva a Honduras".

En tanto, el ex ministro de defensa y general retirado Humberto Corado aseguró que el presidente provisional de Honduras, Roberto Micheletti, sabe que un "golpe de Estado pone al país en la vitrina internacional y lo pone como un Estado retrógrado".

"No creo que eso quieran ellos en Honduras, pero sucedió porque lo vieron como un mal menor", agregó.

Otros analistas salvadoreños, de derecha e izquierda, adviertieron que la ya pobre economía de Honduras entrará en un mayor caos, y que el gobierno provisional hondureño de Roberto Micheletti no podrá resistir por mucho tiempo a la condena y al "aislamiento" internacional.

Manuel Zelaya fue sacado del poder por militares el domingo, tras lo cual el Congreso nombró a Roberto Micheletti -hasta entonces su titular- para asumir la presidencia hasta terminar el actual mandato, en enero de 2010.

Zelaya intentaba realizar el mismo domingo una consulta con el fin último de cambiar la Constitución para poder ser reelecto y seguir en el poder luego de enero. Dicha consulta había sido declarada ilegal por la Justicia y por el Congreso.

cmm/on/pz