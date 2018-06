"Transformers" rompe la taquilla en América del Norte

AFP 29/06/2009 - 22:33

"Transformers: Revenge of the Fallen", la cinta de acción con Shia LaBeouf y Mega Fox que fustigó la crítica, recaudó 108 millones dólares durante el fin de semana y más de 200 millones desde su estreno el miércoles, indicaron este lunes las cifras definitivas de taquilla.

El director Michael Bay, de la primera entrega de "Transformers" de 2007, recaudó 108,9 millones de dólares entre el viernes y domingo, pero fue estrenada el miércoles pasado por lo que pasó los 200 millones -el costo de producción- de recaudación en Estados Unidos y Canadá.

La cinta fue estrenada el miércoles pasado a nivel mundial y logró juntar más de 386 millones, según la firma especializada Exhibitor Relations.

Solamente la película "The Dark Knight" de Batman recaudó una cifra mayor -203 millones- en los primeros cinco días.

"The Proposal", la comedia romántica de Sandra Bullock, cayó al segundo puesto para obtener 18,5 millones de dólares, según los números de la taquilla.

La aclamada por la crítica "Hangover" se mantuvo en el tercer lugar con una recaudación de 17 millones de dólares. En tres semanas ha logrado ingresos por 183,2 millones de dólares, lo cual para una película de bajo presupuesto, cuyo costo inicial fue de 35 millones de dólares, constituye un éxito.

La serie animada de Pixar "Up", que narra la historia de un anciano malhumorado que encuentra aventuras en América del Sur, entró en el cuarto lugar del ranking recaudando 13 millones de dólares.

En el quinto puesto se ubicó el estreno "My Sister's Keeper" con Cameron Diaz, que obtuvo 12,4 millones de dólares.

"Year One", otra comedia sobre cazadores de la prehistoria, cayó al sexto puesto, recaudando 6 millones en su segunda semana.

En el séptimo lugar se ubicó "The Taking of Pelham 123", remake del clásico de 1974 sobre el secuestro de un subte, la que obtuvo 5,4 millones de dólares.

El filme de ciencia ficción "Star Trek" quedó en la octava posición, recaudando 3,7 millones de dólares.

"Night at the Museum: Batlle por the Smithsonian" recaudó 3,6 millones la última semana, completando en seis semanas una recaudación de 163,2 millones.

a un mes de su estreno, la comedia indepentiente "Away we go" del director Sam Mendes entró a la clasificación de las 10 películas más vistas al recaudar 1,7 millones de dólares con un tierno y divertido "road movie" de una pareja que busca un lugar para establecerse como familia.

