Argentina reclama justicia 15 años después del atentado contra la mutual judía

AFP 19/07/2009 - 12:55

Argentina renovó el sábado su reclamación de justicia al cumplirse 15 años del atentado contra la mutual judía AMIA, que en 1994 dejó 85 muertos y unos 300 heridos en el mayor ataque contra la comunidad judeoargentina en el país, cuya autoría aún permenece impune.

"No pensamos bajar los brazos y seguiremos trabajando para encontrar a los responsables, esta situación no puede quedar impune", dijo el sábado el jefe de ministros, Aníbal Fernández, a las puertas de la reconstruida AMIA, en el barrio porteño de Once.

Allí, a las 09H53 local (12H53 GMT), la hora exacta en que una bomba destruyó la sede de la mutual, familiares y amigos de las víctimas guardaron un minuto se silencio y dejaron flores frente al enorme cartel con los nombres de los fallecidos.

El encuentro casi íntimo de recuerdo, sin oradores y con pocos presentes, reemplazó a los multitudinarios actos realizados en los últimos años, en acatamiento a la emergencia sanitaria nacional por el avance en el país de la gripe porcina.

"Al sabor amargo de la pérdida de 85 vidas, debemos sumarle el de la falta de justicia, el trabajo mancomunado de todos y cada uno debe dar como resultado el encuentro con la verdad, este es nuestro compromiso", dijo Aldo Donzis, presidente la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), brazo político de la comunidad judía en el país. "La impunidad no debe ganarnos, por las víctimas sus familiares, por la comunidad y por la sociedad toda", dijo Donzis a la Agencia Judía de Noticias (AJN).

Un testigo de la causa, Claudio Lifschitz, denunció el sábado que en coincidencia con el aniversario del atentado, fue atacado a balazos mientras se desplazaba en su automóvil junto a un custodio policial, aunque ambos salieron ilesos. "Mi custodio de la Policía Federal, que iba a mi lado, me agarró del cuello, me tiró hacia abajo y me salvó la vida mientras repelía el ataque con su pistola", afirmó el abogado que fue prosecretario del juez Juan José Galeano, a cargo de la causa AMIA durante una década y apartado luego por irregularidades.

Las denuncias de Lifschitz abonaron una causa por encubrimiento en la que están involucrados varios ex funcionarios argentinos, entre ellos el ex presidente Carlos Menem (1989-99) y el propio Galeano.

La justicia argentina intenta sentar en el banquillo a ex gobernantes de Irán, a quienes acusa de haber organizado el atentado y por los cuales se pidió captura internacional. Teherán rechazó reiteradas veces colaborar con el caso al desmentir que tuviera alguna responsabilidad en el ataque.

El fiscal también pidió recientemente la captura del colombiano Samuel Salman El Reda a quien acusó de ser "el máximo responsable de la conexión local" porque "recopiló, centralizó y transmitió toda la información necesaria para la ejecución del atentado al coordinador del ataque".

La petición se realizó en el marco del fallo de la Corte Suprema que ordenó reactivar la investigación sobre la denominada pista local.