Argentina gana a Australia en los penales en final del Trofeo de Campeones

AFP 19/07/2009 - 13:17

La selección de Argentina de hockey sobre césped ganó este domingo a Australia por 4-3 en la tanda de penales en la final del Trofeo de Campeones femenino, proclamándose campeona de la competición después de jugar un partido que terminó 0-0 en el tiempo reglamentario.

Argentina defendió con éxito su condición de campeona del Trofeo de Campeones y obtuvo su tercer título gracias a Luciana Aymar, que convirtió el penal decisivo ante Australia, que no anotó el primero ni el último de sus lanzamientos.

Argentinas y australianas no lograron abrir el marcador en el tiempo reglamentario ni en los 15 minutos adicionales de la prórroga, con lo que el partido se decidió en una tanda de penales que, con 3-3 en el marcador, acabó resolviendo Aymar con un gol que desató la alegría de los aficionados.

"El entrenador me dijo dónde tirar, lo hice y entró", declaró la jugadora argentina, haciendo referencia a las instrucciones del técnico de la selección albiceleste, Carlos Retegui, quien dirigió a sus chicas como si la final fuera una partida de ajedrez.

"Conocemos y respetamos como entrenador a Frank Murray (el seleccionador australiano)", aseguró Retegui antes de apuntar que jugar contra Australia, país anfitrión del torneo, fue "como una partida de ajedrez" en la que Argentina "intentó adivinar lo que había en la cabeza de Frank".

Por su parte, la capitana australiana, Madonna Blyth, lamentó que no lograran abrir el marcador en una de las ocasiones de peligro de su equipo.

"Tuvimos muchas oportunidades en este partido y no pudimos ganar pero éste es el resultado y cómo se acaba cuando no se aprovechan las oportunidades", manifestó Blyth. "Es decepcionante perder pero no el resultado global en la competición", añadió, quitando hierro a la derrota.

En los otros partidos disputados este domingo, en el encuentro por el tercer y cuarto puesto, las holandesas batieron holgadamente a las germanas por 5-2 mientras que la lucha por los últimos puestos se saldó con una clamorosa victoria de China ante Inglaterra 7-0.

