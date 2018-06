Artistas celebraron aniversario de Mandela con concierto en Nueva York

AFP 19/07/2009 - 14:09

Un gran concierto de beneficencia en homenaje a Nelson Mandela tuvo lugar la noche del sábado en Nueva York para celebrar su 91 aniversario, ante una sala repleta que aplaudió a los artistas participantes, incluyendo la primera dama de Francia Carla Bruni-Sarkozy.

Una quincena de músicos y cantantes, en su mayoría estadounidenses y africanos, desfilaron por el escenario de la legendaria sala art-deco del Radio City Music Hall en Manhattan.

El concierto concluyó con el "Happy Birthday" de Stevie Wonder entonado por la mayoría de los participantes en la velada de homenaje a Mandela, ausente del espectáculo.

Grandes figuras de la música negra estadounidense hicieron vibrar al público, incluyendo Stevie Wonder, Aretha Franklin, Gloria Gaynor y Queen Latifah, así como un dúo del estadounidense Josh Groban con el sudafricano Sipho Mabuse.

Otra actuación notable fue la de Carla Bruni-Saorkozy, que interpretó dos canciones también en dúo con Dave Stewart, acompañados por una violinista.

La ex modelo, que se presentaba en público por primera vez desde que se casó con Nicolas Sarkozy, cantó un clásico de Bob Dylan, "Blowin' in the Wind", y en francés su éxito más famoso "Quelqu'un m'a dit" (Alguien me dijo).

Al presentar su tema, Bruni dijo que era "una pequeña canción francesa, muy buena para bailar, muy buena para soñar". El público la aplaudió calurosamente, incluyendo el presidente francés, presente en la sala.

El concierto del "Mandela Day" cerró una semana de celebraciones en honor al héroe de la lucha contra el Apartheid. Por razones de salud, el premio Nobel de la Paz no pudo trasladarse a Nueva York para asistir al evento.

Un mensaje de Mandela grabado en video difundido durante el concierto agradeció al público y a los artistas. En otro mensaje de video, el presidente estadounidense, Barack Obama, también deseó "feliz cumpleaños" a Nelson Mandela.

"La historia de su vida puede resumirse con sus propias palabras: las cosas parecen imposibles hasta que se vuelven una realidad. Su vida nos enseña que lo imposible puede realizarse", dijo Obama.

La Fundación Mandela, encargada de preservar el legado político del primer presidente negro sudafricano, lanzó el Día Mandela haciéndolo coincidir con su fecha de aniversario.

Propone que cada uno dedique simbólicamente 67 minutos de esta jornada a acciones benévolas, en referencia a los 67 años de lucha de Mandela por la igualdad en Sudáfrica.

El concierto sirvió para recaudar fondos destinados a la lucha contra el sida en el marco de la "Campaña 46664", en referencia a la matrícula de preso de Mandela durante los 27 años que pasó en las cárceles sudafricanas, antes de gobernar el país entre 1994 y 1999.

