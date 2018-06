Chelsea y Tottenham quieren fichar a Beckham (prensa)

AFP 19/07/2009 - 14:11

David Beckham, en su intento por mantenerse al máximo nivel si quiere que el seleccionador de fútbol de Inglaterra, Fabio Capello, cuente con él de cara al Mundial-2010, podría volver a la Premier League con el Chelsea o el Tottenham, afirma el domingo The Mail on Sunday.

Tras pasar una buena segunda mitad de la temporada en el Milan, Beckham acaba de regresar a su equipo de la Major League Soccer estadounidense, Los Angeles Galaxy, con el que el jueves disputó su primer partido tras el final de la liga italiana, una victoria por 3-1 ante los New York Red Bulls.

El ex capitán de Inglaterra, de 34 años, fue cedido por el Galaxy al Milan con la promesa de regresar para jugar toda la temporada 2009 de la MLS pero al final prolongó su estancia en Europa, algo que buena parte de la afición californiana no se tomó nada bien.

Y, según el periódico dominical inglés The Mail on Sunday, el Chelsea y el Tottenham están dispuestos a hacerse con sus servicios a pesar de que Beckham dejó caer a mitad de semana que le gustaría regresar a Italia. "Spurs y Chelsea quieren a Beckham", titula en su edición digital.

El dominical asegura que el nuevo técnico del Chelsea, Carlo Ancelotti, quedó muy impresionado por el veterano inglés en San Siro durante los cinco meses que trabajaron juntos y que Beckham y su esposa Victoria han estado mirando colegios para sus tres hijos en Londres.

Y en declaraciones a otro periódico, el News of the World, el propio Beckham apuesta por el italiano para volver a hacer campeón de Inglaterra al Chelsea, que conquistó sus últimos títulos ligueros en 2005 y 2006.

"El Chelsea es muy afortunado porque Carlo es un gran hombre y un gran entrenador. Sin duda alguna es capaz de hacer de nuevo campeón al Chelsea. No me cabe la menor duda. Y lo digo aunque todo el mundo sabe que mi corazón es del Manchester United", afirma el ex 'Red Devil'.

"Será difícil porque la Premier League es totalmente diferente a la Serie A pero tiene una fabulosa experiencia y estoy convencido de que también en Inglaterra tendrá un gran éxito", agrega Beckham, que no escatima elogios para Ancelotti como persona y como entrenador.

cw/ea/em