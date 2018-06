Armstrong admite que Contador es el mejor

AFP 19/07/2009 - 18:59

El ciclista estadounidense Lance Armstrong, que regresaba al Tour de Francia con la esperanza de volver a ganarlo, reconoció este domingo en Verbier (Suiza) la superioridad de su compañero del equipo Astana Alberto Contador, nueve líder de la carrera.

El siete veces campeón de la ronda gala explicó que, tras la victoria en la 15ª etapa de Contador, que lidera ahora la general a 1 minuto 37 segundos, ayudará al español durante la última semana de carrera.

"En la configuración de la carrera ahora, no, no voy a atacar a Alberto", dijo Armstrong a la televisión francesa. "Cuando un corredor te presiona así y demuestra que es el mejor, no se puede negar. Atacarle sería deshonesto y contrario a las reglas del ciclismo", añadió.

"Cuando Alberto atacó demostró que es el mejor, demostró que es el mejor escalador. Sabes que, cuando todo el mundo está al límite y tú puedes acelerar otra vez, es que vas a ganar el Tour. Me descubro ante él", declaró Armstrong, de vuelta a la competición esta temporada tras más de tres años retirado.

"Creo que hoy ha demostrado ser el mejor de la carrera. Yo pensaba que podría sentirme un poco mejor pero no fue así. No hay que seguir dándole vueltas, he dado todo lo que tenía y no he sido el mejor", explicó el texano, cuya tensa relación con Contador ha centrado todas las crónicas del Tour.

"Ha habido muchas polémicas sobre Alberto y yo, en especial en la prensa, pero al final del día nos sentamos todos en la misma mesa, rodeados por nuestros compañeros de equipo, y lo último que queremos es perder el Tour", aseguró Armstrong.

"Yo haré todo lo posible para ser un sólido compañero de equipo a partir de ahora", prometió el campeón estadounidense cuando falta una semana para la llegada a los Campos Elíseos de París. "Me alegra ser segundo y ser su compañero de equipo a su servicio", dijo el texano de 37 años.

