Tribunal peruano sentenciará este lunes al ex presidente Alberto Fujimori

AFP 19/07/2009 - 19:31

Un tribunal especial de Perú sentenciará este lunes 20 de julio al ex presidente Alberto Fujimori por entregar ilegalmente 15 millones de dólares a su ex asesor Vladimiro Montesinos, por lo que el fiscal ha pedido ocho años de cárcel.

La lectura de la sentencia comenzará a las 12H00 (17H00 GMT) en el tribunal presidido por César San Martín, el magistrado que encabezó un proceso de 15 meses por violación de derechos humanos, que finalizó en abril con una condena a 25 años de prisión contra Fujimori.

Este juicio contra el ex presidente (1990-2000) comenzó el lunes 13 de julio, pero se acortaron procedimientos como la presentación de testigos luego de que el ex mandatario admitiera los hechos que sustentan la acusación de haber entregado ilegalmente el dinero a Montesinos, aunque no aceptó la responsabilidad penal.

"Expreso conformidad limitada o relativa con la acusación; solamente acepto los hechos, no acepto responsabilidad penal, la pena ni la reparación civil", dijo el ex mandatario de 70 años.

Mario Amoretti, abogado penalista, sostuvo: "El Código Penal establece que el funcionario o servidor público que, en mérito a su cargo, recibe dinero del Estado o se apropia de él es autor de peculado. Es decir, se sanciona la apropiación".

Añadió que la Sala Penal deberá considerar "si la reversión del dinero al Estado fue válida y si el Estado se perjudicó".

El proceso que, según analistas, podría haber durado de tres a cuatro meses, concluirá en una semana. El miércoles y viernes la defensa de Fujimori y la parte acusadora -el fiscal y el procurador-, presentaron sus alegatos.

Asimismo, en su alegato final, el ex presidente dijo que entregó el dinero a Montesinos para evitar un golpe de Estado que éste preparaba en su contra.

Fujimori señaló que autorizó ese pago en el 2000, "obligado por las circunstancias", porque el país estaba en "riesgo de un golpe de Estado" pues Montesinos tenía en ese entonces "un control total de la cúpula militar".

Fujimori aseguró que 41 días después de que Montesinos recibiera los 15 millones de dólares y saliera clandestinamente del país, restituyó una cifra similar al erario nacional, pero sin explicar su procedencia.

El fiscal Avelino Guillén señaló en rueda de prensa que "no pensaba que (Fujimori) iba a aceptar con una frescura (desvergüenza) absoluta que cometió un delito de corrupción".

"Con ese criterio (de apropiarse de 15 millones de dólares del Estado para entregarlo a Montesinos y devolverlo 41 días después) cualquier funcionario puede sacar dinero estatal, trabajarlo por su cuenta y después devolverlo. Eso es inaceptable y configura delito", precisó.

Una vez culminado ese juicio, Fujimori tendrá que afrontar otro proceso judicial por tres casos de corrupción.

Uno de ellos es por el pago a congresistas de oposición para que se pasen a las filas del fujimorismo en el 2000. Otro, es la interceptación telefónica y un tercero tiene que ver con la irregular compra del desaparecido Cable Canal de Noticias (CCN).

Fujimori ya tiene dos condenas: una de seis años de cárcel -en diciembre pasado- por un allanamiento ilegal, y otra de 25 años por su responsabilidad en dos matanzas -que dejaron 25 muertos- y dos secuestros durante su gobierno.

En Perú no se acumulan las penas y se aplica la más alta de las que se hayan impuesto.

