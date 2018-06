Ortega califica a Arias de "instrumento" de los golpistas en Honduras

AFP 19/07/2009 - 21:29

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, descalificó este domingo la mediación que su homólogo costarricense, Oscar Arias, realiza para resolver el conflicto institucional que vive Honduras, y lo calificó de "instrumento" de los golpistas.

Arias es un "instrumento de la política golpista de los yanquis", dijo Ortega, y sostuvo además que Estados Unidos sabía del golpe del 28 de junio.

"Que no me vengan a decir los organismos de inteligencia yanquis que no sabían del golpe (...) ¿Quién les puede creer semejante mentira?", dijo Ortega, durante la celebración del 30º aniversario de la Revolución sandinista.

Ortega y Arias mantienen rivalidades políticas desde los años 80, época en que ambos gobernaron por primera vez en sus respectivos países.

bm/rpl