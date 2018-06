Crónica Afganistán.- La misión de observadores de la UE califica los comicios de "victoria" para el pueblo afgano

22/08/2009 - 13:54

Observadores no europeos critican la postura de misión de la UE y perciben graves deficiencias en el proceso electoral

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

La misión de observadores de la Unión Europea para las elecciones presidenciales en Afganistán, EUEOM-Afganistán, estimó hoy que los comicios del pasado 20 de agosto transcurrieron "de acuerdo con un estándar correcto y justo", y suponen una "victoria" para el pueblo afgano, si bien distintos responsables no europeos encargados de supervisar las elecciones han criticado este dictamen "prematuro" y han advertido graves deficiencias en el proceso electoral.

La misión de observadores de la UE, que es la de mayor tamaño entre las enviadas a los comicios afganos, ha determinado que si bien los comicios no han sido completamente libres "en algunas partes del territorio" debido a las amenazas de los talibán, las elecciones, en términos generales "han sido consideradas correctas y justas de acuerdo con la metodología de observación" de la EUEOM, según el director de la delegación, Philippe Morillon.

No obstante, algunas de las conclusiones de su informe reflejan "un buen número de problemas" que no se corresponde con la conclusión alcanzada y que considera la celebración de los comicios como "una victoria para el pueblo afgano", según informa la cadena de televisión panárabe Al Yazira, que ha tenido acceso al documento.

Entre otros impedimentos, la UE reconoce enormes complicaciones a la hora de visitar los colegios electorales, en particular en el sur del país, donde sólo tuvieron acceso a seis centros de votación.

Según la cadena, "otros observadores, que no son de la Unión Europea, están muy, pero que muy sorprendidos de que la UE haya considerado que estos comicios sean un éxito". Según los observadores no europeos consultados, "no es justo considerar estas elecciones como exitosas hasta que se vean los resultados finales, quejas de algún tipo o se examine el procedimiento para la presentación de las mismas".

ESFUERZOS INSUSTANCIALES

El profesor de Derecho de la Universidad de Kabul Wadir Safi calificó directamente de "insustanciales" los esfuerzos internacionales para supervisar los comicios. La presencia de los observadores, a juicio del profesor, fue absolutamente "imperceptible" y mal repartida.

Según Safi, un buen número de observadores estaban concentrados en la Universidad de Kabul para supervisar el proceso de votación entre los estudiantes. "Algo que no es necesario, saben como votar", declaró el profesor, quien sin embargo criticó que "no se han visto grupos de observación en zonas provinciales de Afganistán", en declaraciones a Al Yazira.

Otros observadores independientes atestiguan que el índice de participación en los bastiones talibán del sur, concretamente en Kandahar o Helmand, apenas llega al 30 por ciento, y en algunas circunscripciones ni siquiera ha rebasado el 10 por ciento.

De igual modo, fuentes oficiales extranjeras han informado bajo el anonimato de que la Comisión de Denuncias Electorales ha recibido hasta el momento más de un centenar de quejas sobre irregularidades en el proceso electoral, entre ellas "alegaciones sobre falsificación de votos en Kandahar".

LA AMENAZA TALIBÁN

La amenaza talibán de organizar actos de violencia específicamente dirigidos a interrumpir el desarrollo de los comicios se ha cumplido: más de 20 personas fallecieron en los más de 270 "incidentes de seguridad" recogidos por los observadores de la Unión Europea durante el día de los comicios.

ONG locales tienen constancia de que los guerrilleros talibán han intentado extender el pánico entre la población al cortar los dedos de dos votantes, manchados de tinta como medida para impedir la repetición de votos, tal y como los insurgentes prometieron en los días previos a los comicios, según informó Nader Nadery, de la Fundación de Afganistán para unas Elecciones Libres y Justas, que advierte de numerosas deficiencias en el proceso electoral.

"En un ámbito local, algunos de los miembros de la Comisión Electoral Independiente no se han comportado con el nivel adecuado de imparcialidad, y pedimos que los lugares donde se haya dado esta situación sean investigados cuidadosamente", solicitó Nadery, quien también denunció "casos aislados" de "menores de edad que depositaban sus votos, no en un gran número, pero es una irregularidad, al fin y al cabo".

DIVISIÓN ÉTNICA

A pesar de que los resultados oficiales no se conocerán hasta principios del mes próximo, los analistas ya van advirtiendo de que si el presidente afgano Hamid Karzai, máximo favorito para la victoria, no consigue el triunfo en la primera vuelta, el país corre el peligro de que se profundicen las divisiones étnicas que ya le afectan de por sí, y cualquier acusación mutua de fraude entre Karzai --de etnia pashtún-- y su rival Abdulá Abdulá --respaldado por los tayikos-- podría general malestar social.

El enviado especial de la Casa Blanca a Afganistán, Richard Holbrooke comentó al respecto que "todo el mundo entiende que hay una cuestión étnica" en Afganistán. "Es un factor, no un problema. ¿Es un factor que nos da ardor de estómago? No, pero es un factor", detalló.

El presidente estadounidense, Barack Obama, ha elogiado el proceso electoral por considerar que constituye un paso en la dirección correcta, aunque ha alertado de que la violencia de los talibán, que ha perturbado dicho proceso, aunque no tanto como se esperaba, persistirá.

"En los últimos días, sobre todo ayer, hemos visto actos de violencia e intimidación por parte de los talibán, y (...) puede que haya más en los próximos días", dijo en la Casa Blanca. Los observadores afganos e internacionales han concluido que aunque la votación estuvo marcada por graves problemas, en general fue creíble.