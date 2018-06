Los mexicanos lejos de emular a Dionisio Cerón en maratón del Mundial

AFP 22/08/2009 - 14:55

Los maratonianos mexicanos tuvieron una floja actuación en el Mundial de atletismo de Berlín, lejos de poder emular a Dionisio Cerón, medalla de plata en Gotemburgo-95, siendo Alejandro Suárez, en el puesto 37, el mejor clasificado, con un tiempo de 2h18:55.

En una carrera dominada por los kenianos, que se hicieron con los dos primeros puestos gracias a Abel Kirui (2h06:54) y Emmanuel Mutai (2h07:48), los tres mexicanos terminaron la carrera del sábado, ya que Carlos Cordero ocupó el puesto 49 (2h22:16) y Juan Gualberto Vargas el 55 (2h25:26).

Suárez, de 28 años, que era especialista en 5.000, prueba en la que fue finalista en el Mundial de 2003, disputaba el segundo maratón de su vida, depués de haber sido cuarto en Torreón este año, donde marcó 2h13:33.

El más veterano de los tres, Carlos Cordero, de casi 33 años, ganador este año en Torreón, no pudo mejorar su actuación de los Juegos Olímpicos de Pekín, donde ocupó el puesto 32.

Por su parte, Vargas, de 32 años, el más experto en maratones entre los tres mexicanos, con 12 en sus piernas antes de Berlín, mejoró su actuación de Osaka-2007, donde no pudo terminar y ahora espera llegar a tiempo al parto de su mujer, que está a punto de dar a luz.

"Está en días de aliviarse, y espero poder estar en su parto", afirmó Vargas al término de la carrera.

El maratoniano mexicano se mostró satisfecho. "Estoy contento porque terminamos los tres mexicanos. Mis miras son prepararme fuerte para el Panamericano, que es en Guadalajara. Hablamos con la federación, me piensan echar la mano para los Panamericanos y para el ciclo olímpico, de cara a Londres-2012", afirmó.

Vargas señaló que llegó bien preparado al Mundial, pero que tuvo un bajón en la parte final de la carrera al sentir hambre.

"Iba muy relajado, hasta sonriendo a las cámaras, ya que conté con mucha confianza en mi entrenamiento de cara al evento. Estuve preparando bastante tiempo fuera de mi familia para representar a mi país y había que dar la cara por él, pero no esperaba que en el km 32 me iba a empezar a dar hambre y molestias", afirmó.

El mexicano explicó que su 55º puesto sólo puede explicarse a no haberse alimentado bien.

"La causa fue el hambre. La carrera era tarde y como yo no estoy acostumbrado a desayunar por la mañana me comí unos plátanos, y eso no fue suficiente, por lo que sentí los estragos de mi estómago. Pero no es excusa, ya que el clima me favoreció y corrimos bien", explicó.

