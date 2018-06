Bolivia: Organizan bloque de izquierda para enfrentarse a Morales

AFP 22/08/2009 - 17:55

Un bloque opositor de izquierda, integrado por algunos disidentes del gobierno, quedará organizado la semana próxima para enfrentar al presidente de Bolivia Evo Morales en las elecciones generales de diciembre, informó el sábado el dirigente del partido M-17, Roberto de la Cruz.

El "frente amplio estará definido luego de la reunión convocada para el lunes" con la participación de Román Loayza, ex brazo derecho de Morales, y varios dirigentes políticos y sindicales de izquierda, dijo de la Cruz a periodistas locales.

Loayza, ex constituyente y fundador del Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido de Morales, se perfila como candidato presidencial del bloque luego de anunciar su disidencia con el mandatario debido al 'proceso de cambios' que lleva adelante el gobierno desde que asumió en 2006.

También integrarán el bloque Felipe Quispe, ex líder campesino y candidato a la Presidencia, y Jaime Solares, radical y ex ejecutivo de la Central Obrera (COB), además del ex policía y ex constituyente oficialista, David Vargas.

La candidatura oficialista recibió en recientes sondeos privados entre el 45% y el 50% de la intención de voto, mientras la oposición -con más de media docena de postulantes- recogió entre 8% y 11% de las preferencias.

La Constitución boliviana, que acepta la reelección sólo por una vez, señala que Morales accede directamente si obtiene el 50% más uno de los votos o más del 40%, cuando hay una diferencia de 10 puntos sobre el segundo. Si no se dan estos dos casos se va a una segunda vuelta entre el primero y el segundo.

