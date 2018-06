Al portugués Mourinho le gusta tener enemigos

AFP 22/08/2009 - 20:54

Al entrenador del Inter de Milán, el portugués José Mourinho, le gusta tener enemigos, lo que constituye una fuente de motivación suplementaria, según afirmó este sábado, víspera del primer partido de su equipo en la Seria A del fútbol italiano 2009-2010 ante Bari.

Interrogado en un encuentro con la prensa sobre si disfruta en el Inter y en Italia, donde comienza su segunda temporada, el lusitano señaló: "nadie me obligó a firmar contrato con el Inter hasta 2012. Estoy aquí porque aquí soy feliz".

Añadiendo, "aquí hay muchas cosas que me gustan, y una de ellas se ha dejado escuchar en los últimos días, y es el estruendo que hacen los enemigos (...) He expresado una opinión, una simple opinión, e inmediatamente (se escuchó) '¡vrrr, vrrr!', el estruendo que hacen los enemigos. Me gusta tener enemigos, es algo que me gusta porque hace las cosas más difíciles, pero así estoy mucho más motivado para el comienzo de la temporada".

A comienzos de esta semana, Mourinho criticó al seleccionador italiano Marcello Lippi, de quien dijo que había cometido "una falta de respeto" al decir que la Juventus es su favorito para ganar el título del "calcio".

La reacción de Mourinho provocó a su vez una serie de reacciones en cascada contra él en el mundillo del fútbol peninsular, por parte de entrenadores, directivos y jugadores.

