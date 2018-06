Nuevo incidente entre Chile y Perú por ausencia en fiestas patrias

AFP 20/09/2009 - 12:22

La ausencia de autoridades peruanas en la celebración por fiestas patrias que organizó la embajada chilena en Lima provocó un nuevo incidente entre ambos países, aunque Perú aclaró el sábado que no hubo directivas para faltar a la ceremonia.

El ministro de Relaciones Exteriores peruano, José García Belaúnde, aseguró que lo ocurrido se debió a una "desinteligencia", puesto que no hubo orden de que los funcionarios peruanos no fueran a la ceremonia chilena. "No ha habido una directiva del gobierno, los funcionarios son libres de ir a la fiestas que los invitan", dijo.

El viernes, autoridades peruanas no participaron en la ceremonia por las fiestas patrias chilenas que organizó la embajada santiaguina. Una delegación militar también se retiró minutos antes de que esta se iniciara.

"Nos sorprendió el retiro de la unidad de formación (militar peruana) a un minuto de iniciarse el acto, pero nunca pensamos en suspenderlo", dijo el embajador chileno en Lima, Fabio Vío, al diario chileno El Mercurio. En la ceremonia no fue posible entonar los himnos de ambos países ante la ausencia de la banda, y tampoco asistió el oficial peruano que debía colocar la ofrenda floral en el busto de Bernardo O'Higgins, libertador de Chile, emplazado en el distrito de La Molina, en Lima.

Las autoridades peruanas tampoco concurrieron a la recepción que en la noche del viernes ofreció la embajada chilena.

"Es una ofensa incalificable; yo creo que Chile va a tomar las medidas diplomáticas correspondientes. No podemos dejar pasar un hecho de esta naturaleza, es un hecho inamistoso", dijo el diputado del Partido por la Democracia (PPD) Jorge Tarud (oficialista), a Radio Cooperativa.

Según información de prensa, la decisión peruana respondió a los dichos del ministro de Defensa chileno, Francisco Vidal, que el jueves último calificó la propuesta del presidente peruano, Alan García, de suscribir un acuerdo de no agresión en la región con el pacto que tuvieron nazis y soviéticos en 1939.

En una primera señal de distensión, el embajador de Perú en Chile, Carlos Pareja, quien inicialmente había informado de que no participaría de la Parada Militar por el 'Día de las Glorias del Ejército' que se realizó en la tarde del sábado en Santiago, varió su decisión y confirmó su asistencia.