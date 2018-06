Simpatizantes de Zelaya celebran su cumpleaños en Honduras

AFP 20/09/2009 - 15:09

Miles de simpatizantes y familiares celebraron el sábado, con una misa y pasteles, el 57 cumpleaños del presidente depuesto de Honduras, Manuel Zelaya, que sigue en el exilio en Nicaragua desde que fue derrocado, el pasado 28 de junio.

"Viene Mel" (Manuel Zelaya), gritaban entusiasmados miembros del Frente de Resistencia contra el Golpe de Estado del 28 de junio, que abarrotaron un amplio salón del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y Similares (Stibys), sur de la capital.

Zelaya nació el 20 de septiembre de 1952 en una familia de terratenientes y ha sido un acaudalado ganadero que, sin embargo, dio un giro a la izquierda desde que asumió el poder para gobernar por cuatro años (hasta el 27 de enero del 2010), sumando a Honduras a la Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA), que encabeza el presidente de Venezuela, Hugo Chávez.

Los miembros del Frente de Resistencia fueron convocados a la celebración del cumpleaños del presidente depuesto durante la marcha del viernes, 83 días después de haber iniciado la lucha por derrocar del poder a las autoridades del gobierno de facto que dirige Roberto Micheletti y la restitución de Zelaya en el poder.

Desde tempranas horas se fueron aglomerando en la sede sindical los simpatizantes del mandatario, con gorras, camisetas y otros distintivos rojo y negro y cantando canciones de protesta. "El pueblo unido, jamás será vencido", "Esta lucha no se detendrá y el que se le oponga se le aplastará", "El presidente Zelaya viene y nadie lo detiene", coreaban los manifestantes, previo al oficio religioso, que comenzó hasta que llegó la esposa de Zelaya, Xiomara Castro, y las hijas del mandatario, Zoe y Hortensia, más conocida como 'La Pichu'.

"El mejor regalo que podemos dar al presidente Zelaya es ser leales a esta causa", expresó el sacerdote Andrés Tamayo, en el oficio religioso, y dirigiéndose a Xiomara, le expresó: "Dígale al presidente que también él se mantenga fiel a la lucha del pueblo". "A 84 días (del golpe de Estado), el presidente está resistiendo también", agregó el cura, que ofició la misa en conjunto con el sacerdote hondureño José Rodríguez.

Al finalizar la misa, los dirigentes del Frente y los parientes de Zelaya partieron unos pasteles que resultaban insuficientes para todos los asistentes que, sin embargo, seguían coreado consignas.

Por su parte, Micheletti advirtió el sábado a los países vecinos estar dispuesto a "pelear" hasta derramar la "última gota de sangre" si es invadido por éstos, pero si es Estados Unidos o el resto de América Latina no disparará "ni un tiro". "Si viene una invasión norteamericana, o una alianza latinoamericana, nosotros no vamos a disparar ningún tiro porque nosotros no queremos que se muera ningún hondureño, pero si son los países alrededor o que están pretendiendo llegar a Honduras por la fuerza sí vamos a pelear hasta la última gota de sangre", sentenció.

Micheletti dio las declaraciones a la prensa en la comunidad de San José de Pane, departamento de Comayagua, unos 160 km al norte de la capital, donde inauguró un proyecto de electricidad.

El mandatario, que asumió el 28 de junio, tras el derrocamiento de Manuel Zelaya, se enfrenta a la comunidad internacional, que le ha suspendido toda ayuda económica, y recibe diversas presiones, especialmente de Estados Unidos y la Unión Europea. También es presionado por los países vecinos, especialmente Nicaragua, que ha dado albergue a Zelaya.

Pero dijo que tiene fe en que haya "reflexiones" de la comunidad internacional, especialmente después de las elecciones del 29 de noviembre, de que en Honduras lo que hubo fue una "sustitución constitucional" porque Zelaya fue acusado de traición a la patria al promover la redacción de una nueva Constitución. "Tengo mucha fe en que van a empezar las reflexiones sobre el tema de Honduras, recuerde que ya unos senadores republicanos empezaron a exigir al presidente (Barack) Obama que ponga atención a la situación cómo está atacando a Honduras", dijo.

"Vamos a elecciones libres el 29 de noviembre, ojalá que ellos interpreten cuál es nuestra intención, esto es una sustitución constitucional que quieran ellos o no quieran es una determinación del pueblo hondureño", subrayó.