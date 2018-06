Los candidatos que boicoteen las elecciones serán procesados

27/10/2009 - 22:49

El magistrado del Tribunal Supremo Electoral de Honduras (TSE), Denis Gómez, aclaró este martes que todos los candidatos que se retiren de las elecciones del 29 de noviembre con el objetivo de boicotear el proceso, incurrirán en un delito sancionado con una pena de seis a cuatro años de cárcel.

TEGUCIGALPA, 27 (EUROPA PRESS)

Gómez recordó que en Honduras corresponde a los partidos políticos sustituir a aquellos candidatos a presidente, diputado, alcalde o vicealcalde que se retiren de unas elecciones.

"Lo que sí nos toca hacer, según los artículos 209 y 210 de la Ley de las Organizaciones Políticas, es procesar en los tribunales a los que intenten un boicot", expresó al tiempo que calificó de lamentable la posibilidad de que varios políticos retiren su candidatura días antes de los comicios porque "habría un gasto para el Estado, ya que las papeletas electorales estarían impresas".

Asimismo, el magistrado puntualizó que no tiene ningún inconveniente en que esta retirada se produzca de forma voluntaria, en referencia a las amenazas de algunos candidatos de no participar en los comicios del 29 de noviembre si no se restituye al presidente depuesto Manuel Zelaya.

En este sentido, el dirigente del Frente de la Resistencia contra el golpe de Estado en Honduras, Juan Barahona, aseguró que su formación hará todo lo que esté en sus manos para que las elecciones no se celebren, porque "esto está fuera del marco constitucional y de las leyes" aseveró.

"Ellos (el Gobierno interino) quieren ganar tiempo y nosotros vamos a continuar nuestra lucha, haya o no una reunión, ojalá que se logre un buen resultado, pero nosotros continuaremos en la lucha por el país", manifestó Barahona en referencia a las negociaciones en curso entre los representantes de Micheletti y Zelaya.

Las elecciones hondureñas del próximo 29 de noviembre, han sido objeto de una gran polémica porque de celebrarse se llevarían a cabo bajo la tutela de un Gobierno 'de facto' que accedió al poder tras derrocar a Manuel Zelaya. Por este motivo la comunidad internacional aclaró que no reconocerá al Ejecutivo resultante de estas votaciones.

El Gobierno interino liderado por Roberto Micheletti se ha negado rotundamente a devolver el poder a Zelaya y se mantiene firme en su determinación de continuar con el proceso electoral.

Por su parte, el depuesto Zelaya afirmó este lunes que la resistencia de los hondureños no es violenta y así lograrán dar ejemplo al mundo de cómo se derrota un golpe de Estado por vías pacíficas.