"Me dicen que tengo que marcar otros tres a Uruguay", dice Sergi Roberto

AFP 6/11/2009 - 19:06

El volante del Barcelona Sergi Roberto, autor de un triplete en la victoria de España sobre Burkina Faso (4-1) el jueves en los octavos, aseguró que lo que más le alegró fue la clasificación y que sus compañeros le han pedido otro triplete ante Uruguay en cuartos.

"En el vestuario bromearon conmigo tras el partido, diciendo que había pasado de no anotar a lograr el 'hat trick', y que por eso ahora tengo que marcar otros tres goles ante el próximo rival", comentó el jugador catalán este viernes a la AFP.

"Estoy muy contento por todo lo que pasó, pero sobre todo por la victoria del equipo y porque hayamos podido clasificarnos, que era lo más importante. Después, individualmente, ha sido estupendo poder marcar tres tantos en un partido así y no lo olvidaré", añadió.

El jugador, que en febrero cumplirá 18 años, es una de las promesas del Barcelona y su éxito ha seguido muy de cerca en su ciudad de origen, Reus (noreste), desde donde le han llegado muchos mensajes de felicitación.

"Me han dicho que lo estuvo siguiendo mucha gente, sobre todo mi familia, mis amigos y la gente que me conoce. Me han felicitado por lo que conseguí y por la victoria de la selección", señaló.

Sin tiempo para digerir el triunfo sobre los burkineses, la 'Rojita' está ya metida de lleno en la preparación del próximo encuentro, previsto para el lunes a las 15h00 en Kaduna ante los uruguayos, que sellaron su pase con un trabajado 2-1 sobre Irán, en el tiempo de prolongación de su choque de octavos.

En el regreso al hotel tras golear a los africanos, los jugadores españoles pudieron seguir por televisión parte de ese partido, lo que les ha permitido extraer las primeras conclusiones, a la espera de que el técnico Ginés Meléndez trabaje con ellos cómo neutralizar las virtudes 'charrúas'.

"Tienen un mediapunta muy bueno que lleva ya cuatro goles (Sebastián Gallegos) y creo que él será la principal amenaza, tendremos que estar muy atentos", apuntó al valorar al próximo adversario.

Sergi Roberto, que milita en el filial del Barça (3ª categoría) y que tiene a Xavi y Andrés Iniesta como ídolos, consiguió el primer 'hat trick' del torneo.

Sus tantos fueron muy diferentes entre sí, el primero aprovechando un rechace para disparar a placer (minuto 19), el segundo con un toque de cabeza que se coló por la escuadra (56) y el tercero desde el centro del área, tras un pase de Iker Muniaín (67).

Sus tres dianas le permitieron situarse como máximo goleador del equipo, junto a su compañero del conjunto catalán Adrià Carmona, que anotó el cuarto y definitivo ante Burkina desde el punto de penal (83). Ambos, igualados con otros seis jugadores, están a sólo uno del líder, el uruguayo Gallegos (4).

