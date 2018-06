Crónica O.Próximo.- La decisión de Abbas sume a los palestinos en un periodo de incertidumbre sobre su sucesión

6/11/2009 - 19:11

Los israelíes confían en que no afecte al proceso de paz

JERUSALEN, 6 (EUROPA PRESS)

La decisión del presidente palestino, Mahmud Abbas, de no presentarse a su reelección ha sido recibida con sorpresa y cierto estupor en Israel, donde confían que esto no afecte a los esfuerzos por relanzar el proceso de paz, mientras que entre los palestinos se abre un periodo de incertidumbre sobre quién será su sucesor, sin que por el momento haya un candidato claro. De hecho, tanto su partido, Al Fatá, como la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) confían en que dé marcha atrás.

Abbas informó ayer al Comité Central de Al Fatá y al Comité Ejecutivo de la OLP de su decisión, que aseguró "no tiene propósitos tácticos ni de manipulación". El presidente palestino responsabilizó a Israel de su renuncia, acusando al Gobierno hebreo de adoptar "una política que arruina todos los esfuerzos por la paz", y se dijo "sorprendido" por el hecho de que últimamente Estados Unidos se haya mostrado, a su juicio, más inclinado hacia Israel que hacia los palestinos.

Asimismo, tuvo palabras de reproche hacia Hamás, a quien acusó de frustrar todos los intentos de reconciliación entre las facciones palestinas. "¿No es hora ya de que los dirigentes de Hamás dejen de cooperar con agendas externas y presten atención a los intereses del pueblo palestino?", se preguntó Abbas, que consideró que "con su política, Hamás provoca que mueran decenas de palestinos y fomenta el argumento de que no cuenta con un socio en el otro lado".

Por parte israelí, no ha habido aún una reacción del primer ministro, Benjamin Netanhayu, pero su ministro de Defensa, Ehud Barak, expresó anoche en un comunicado su confianza en que la decisión de Abbas no afecte a los esfuerzos actuales para relanzar el proceso de paz y llegar a un acuerdo, al tiempo que subrayó la importancia de que ambas partes mantengan su compromiso con la búsqueda de una solución de dos estados.

El viceministro de Exteriores israelí, Danny Ayalon, consideró que la decisión de Abbas es una cuestión interna palestina e "Israel no interfiere en las cuestiones internas de otros", igual que espera que otros no lo hagan en sus asuntos. No obstante, reconoció que tanto Israel como Estados Unidos y Occidente en general, así como los palestinos, tienen interés en que haya un dirigente "estable, responsable, pragmático y moderado" al frente de la Autoridad Palestina.

Sin embargo, el diario 'Haaretz' reveló hoy que el presidente israelí, Simon Peres, llamó el miércoles por la noche a Abbas para intentar disuadirle de sus planes de no presentarse a su reeleción y le transmitió su preocupación de que con ello desencadenará una crisis política en la Autoridad Palestina que llevará a Hamás a hacerse con el control de Cisjordania. "Si te vas, los palestinos perderán su oportunidad de un Estado independiente", le habría dicho el presidente israelí a su homólogo palestino.

"La situación en la región se deterioraría. Quédate por el bien del pueblo palestino", le conminó Peres. Sin embargo, sus palabras no surtieron efecto y Abbas anunció anoche que no se presentaría a las elecciones, responsabilizando de ello tanto a Israel, por su "política que arruina todos los esfuerzos por la paz" como a Hamás, por su falta de acuerdo para la reunificación de Gaza y Cisjordania.

SUCESOR

Un día después del anuncio, ningún joven dirigente palestino ha aceptado el reto y anunciado su intención de presentarse a la presidencia de la Autoridad Palestina, ni siquiera aquellos a los que todos dan como sus posibles sucesores: el ex jefe de los servicios de seguridad Mohamad Dahlan; el ex líder de la facción armada de Al Fatá Marwan Barghouthi, encarcelado en Israel; o el actual primer ministro, Salam Fayyad.

Dahlan goza de un creciente respaldo entre algunos sectores de la población y salió reforzado del último congreso de Al Fatá, pero tiene en su contra la fuerte campaña de desprestigio que ha llevado a cabo contra él Hamás y que podría surtir efecto entre los palestinos.

En cuanto a Barghuti, éste ha visto caer su popularidad entre la población en los últimos años, pero sigue siendo uno de los dirigentes palestinos más valorados. Según los sondeos de los que se hace eco el 'Yediot Aharonot', el líder del brazo armado de Al Fatá cuenta con el mismo respaldo que Abbas, el 16,7%, mientras que el 'primer ministro' de Hamás en Gaza, Ismail Haniyeh, tiene el apoyo del 16,1%.

Así pues, muchos le ven como el candidato con más opciones de imponerse a Hamás, pero en su contra juega el hecho de que está encarcelado. En este sentido, el viceministro de Exteriores israelí, Danny Ayalon, aseguró este viernes que no ve ninguna posibilidad de que Barghouti sea indultado si es elegido como sucesor de Abbas en las elecciones de enero.

CAMBIO DE OPINIÓN

En Al Fatá, se confía en que Abbas cambie de opinión. Muhamad Shtayeh, miembro del Comité Central, consideró que si "hay un cambio real en el proceso de paz, el presidente Abbas reconsiderará su posición". En este sentido, dijo que varios dirigentes árabes, entre ellos el presidente egipcio, Hosni Mubarak, han llamado por teléfono a Abbas para pedirle que se presente a las elecciones.

Este deseo llevó hoy a Al Fatá a sacar a los palestinos a las calles en varias ciudades de Cisjordania para pedir a Abbas que se presente a las elecciones.

Para Hamás, el anuncio de Abbas supone "el anuncio simple y llano del fracaso del proceso de paz" y por ello hay que dar un giro a la política que estaba manteniendo el presidente palestino puesto que ésta ha demostrado ser "dañina y destructora de la causa nacional palestina".

En cuanto a la decisión del presidente palestino, para Hamás, que controla desde junio de 2007 la Franja de Gaza, "la cuestión no es si Abbas se presenta o no a la presidencia". "Ésta es una elección personal porque la cuestión palestina fue y siempre estará por encima y será más importante que todos los dirigentes palestinos", subrayó el Movimiento de Resistencia Islámica.

Sin embargo, el anuncio de Abbas podría no tener un impacto tan grave como se piensa en el proceso de paz, puesto que, según muchos analistas, existen pocas probabilidades de que se puedan celebrar con éxito las elecciones de enero, lo que, teóricamente, dejaría al actual presidente palestino --cuyo mandato expiró de hecho en enero de 2009--, en el cargo hasta la celebración de los comicios.