Sale de la cárcel gracias a coartada en Facebook

AFP 12/11/2009 - 15:55

Un joven acusado de un asalto en Brooklyn salió de la cárcel tras demostrar su inocencia gracias a un comentario colocado en el momento del crimen en la red Facebook, según la prensa local.

Rodney Bradford, de 19 años, se encontraba detenido desde hace 12 días en la cárcel neoyorquina de Rikers Island, acusado de haber participado en un asalto en Brooklyn el 17 de octubre pasado, indicó el diario The New York Post.

Ese mismo día, un minuto antes de la hora del crimen, Bradford envió un comentario a su novia embarazada a través de la red de socialización Facebook y desde una computadora que estaba en el domicilio de su padre.

Su abogado pudo así demostrar con esa coartada electrónica que su cliente era inocente, lo cual fue respaldado con varios testimonios y permitió la liberación del joven.

"Fue simplemente una coartada sólida", dijo el abogado Robert Reuland al diario. "Refleja el grado de penetración en nuestras vidas que tienen los sitios de socialización en internet".

