Sarkozy: "Francia es un país de libertad pero no hay lugar para la burqa"

AFP 12/11/2009 - 18:27

El presidente francés, Nicolas Sarkozy, reafirmó el jueves que en Francia "no hay lugar para la burqa, para la servidumbre de la mujer bajo ningún pretexto", en un discurso sobre la identidad nacional, eje de un debate lanzado semanas atrás por su gobierno.

"Francia es una tierra de libertad e igualdad. Francia es un país de emancipación (...) Francia es un país en el que la mujer es libre", afirmó Sarkozy en un discurso pronunciado en La Chapelle en Vercors (suroeste), un pueblo mártir de la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial.

"Francia es un país en el cual la Iglesia está separada del Estado, donde se respetan las creencias de cada uno, pero Francia es un país en el que no hay lugar para la burqa, para la servidumbre de la mujer, bajo ningún pretexto, ninguna condición y bajo ninguna circunstancia", afirmó Sarkozy en medio de los aplausos.

El discurso del jueves fue la primera intervención pública y directa del presidente francés desde que su ministro de Inmigración e Identidad Nacional, Eric Besson, anunció el primero de noviembre la apertura de un "gran debate sobre la identidad nacional" para determinar "qué es ser francés" y reflexionar sobre los aportes de la inmigración.

La oposición de izquierda y numerosos intelectuales criticaron la oportunidad de un debate reivindicado por la ultraderecha, que además tacharon de "peligroso" y "electoralista" de cara a las elecciones regionales de marzo de 2010.

En junio pasado, Sarkozy ya había rechazado el uso de la burqa, velo integral que llevan las mujeres, sobre todo en Afganistán, al hablar ante el Congreso en pleno en Versalles.

La burqa "no será bienvenida en la República francesa" pues "no es una señal religiosa, es una señal de servidumbre", afirmaba el jefe de Estado francés.

Francia, de tradición laica, es el único país europeo que adoptó, en 2004, una ley que prohíbe el "uso de signos religiosos ostensibles" en la escuela como el velo islámico.

En Francia reside la mayor comunidad musulmana de Europa con unos cinco millones de personas.

"Francia no es solamente una comunidad de intereses (...) Hacerse francés es adherir a una forma de civilización, a valores y a costumbres", afirmó Sarkozy.

"De siglo en siglo, Francia no ha dejado de mezclarse, de mestizarse, y esa palabra no me da miedo, de asimilar y en esa mezcla, de transformarse y enriquecerse. Francia no le pide a nadie que olvide su historia o su cultura. A nadie. Pero pide a quienes quieren unirse a ella de tomar su historia y su cultura", sostuvo.

El presidente galo sostuvo que "Francia es un país de tolerancia y de respeto, pero también pide que se la respete. No se puede beneficiar de derechos sin sentirse obligado por los deberes", agregó antes de hilar más fino con algunos ejemplos.

"No se puede querer beneficiarse de la seguridad social sin preguntarse qué se puede hacer por su país" o "querer obtener el seguro de desempleo sin sentirse moralmente obligado a hacer todo lo posible para volver a trabajar".

"No se puede aprovechar la gratuidad de los estudios que es una de las más hermosas conquistas de la República y no concurrir a clase, no tener consideración por sus profesores y no respetar los edificios que lo acogen", sostuvo el jefe de Estado.

