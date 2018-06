Condenada en EEUU la española juzgada por un conflicto en la custodia de su hija

¿En que situacion queda M! Jose? ¿ que pasa con las personas que viven fuera de España? ¿ A caso no tienen derechos a nada? y ¿ como puede ser que teniendo tantas pruebas de que todo es una traba de su ex, no la crean y sigan haciendo tanto daño a esa familia, y dejar que le hagan esas aberraciones en la carcel? ES INJUSTO. Pienso, que el gobierno tendria que haber puesto más interes del que esta poniendo. ¿ Que hubiera ocurrido si en lugar de ser MªJose, hubiera sido alguna hija o hermana de alguien del gobierno?... SAQUENLA DE AHÍ