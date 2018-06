Chile: Piñera propone no eternizar juicios contra militares represores

AFP 12/11/2009 - 19:00

El derechista Sebastián Piñera, puntero en la carrera presidencial en Chile, propuso que los juicios por violación de derechos humanos contra ex uniformados no se eternicen, lo que llevó al gobierno a pedirle que aclarara si está proponiendo una ley de punto final para crímenes cometidos durante la dictadura.

Piñera se reunió privadamente el martes con un millar de ex militares, ante quienes se comprometió a no eternizar los juicios por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet, que dejó un saldo de más de 3.000 víctimas entre muertos y desaparecidos, según participantes en el encuentro.

La campaña de Piñera no dio aviso a la prensa de esta reunión, y el candidato tan sólo se pronunció este jueves tras la polémica creada.

Piñera, líder de las encuestas de cara a la elección presidencial del 13 de diciembre, señaló que en dicha reunión "he garantizado, como estoy dispuesto a garantizárselo a todos los chilenos, que en nuestro gobierno vamos a velar por que el Estado de derecho se aplique en integridad".

El objetivo es "que todos tengan derecho a un debido proceso y que a todos se les aplique correctamente las obligaciones que establecen nuestras leyes y nuestros tratados internacionales", agregó.

Carlos Larraín, presidente de Renovación Nacional, el partido de Piñera, explicó la propuesta: "se está pensando en acelerar los procesos y que los jueces tomen en cuenta los criterios habituales del derecho, entre los cuales está la prescripción".

En un comunicado, la agrupación 'Chile Mi Patria' -que reúne a ex oficiales del Ejército en retiro-, informó acerca del compromiso que asumió el candidato.

"Se refiere a la aplicación durante su gobierno, de la justicia cabal de un Estado de derecho -derecho a un juicio justo e imparcial, amnistía, prescripción- a nuestros prisioneros encarcelados y a los cientos de encausados de la Defensa Nacional en retiro, arrastrados a interminables juicios de derechos humanos", según el texto publicado en su página web.

"Esa situación él la reconoce como arbitraria, ilegal e injusta y atenta contra la paz y reconciliación nacional", agrega el texto, en referencia a los 600 procesos que la justicia chilena mantiene contra militares retirados, por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

"El tema central que él mismo puso sobre el tapete y que motivó los mayores aplausos (en el encuentro), se refiere a la persecución, de procesamientos y condenados en cárceles que afecta a uniformados por haber enfrentado la acción del terrorismo marxista", señaló en otro comunicado la Organización de Soldados Presos Políticos en Democracia.

El gobierno instó a Piñera a pronunciarse sobre si está a favor de una ley de punto final, mientras que la Corte Suprema criticó sus palabras.

"No sé cuál es la profundidad de ese planteamiento, pues para que los juicios no fueran eternos habría que dictar alguna legislación de punto final, que yo no sé si esa es la intención", afirmó el vicepresidente Edmundo Pérez Yoma.

"Creo que en Chile se asegura a todos los ciudadanos el debido proceso y si alguien estima que ello no se produce debiera señalar caso por caso la situación particular. Creo que eso en Chile se respeta bastante bien", señaló el vocero de la Corte Suprema, Milton Juica.

"Piñera se saca las caretas y se muestra como es, una persona de derecha, comprometida con la dictadura y las violaciones de derechos humanos", dijo Mireya García, de la agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos.

En Chile rige una ley de amnistía promulgada por el gobierno de facto de Pinochet en abril de 1978 y que cubre los crímenes cometidos por militares desde septiembre de 1973, cuando se produjo el golpe contra el presidente Salvador Allende, hasta esa fecha.

A pesar del insistente pedido de familiares de víctimas de la represión, en 20 años en el poder la centro-izquierda no ha tenido el peso político necesario en el Congreso para anularla.

pa/jlv/jb