Travestis logran que Policía boliviana les reconozca identidad física

AFP 12/11/2009 - 19:24

Travestis y transexuales en Bolivia suscribieron un acuerdo con la Policía para que en la fotografía que aparece en sus cédulas de identidad se les permita mantener el rostro físico que eligieron, lo que consideran como un paso en contra de la discriminación sexual.

El entendimiento fue tramitado entre la estatal Defensoría del Pueblo y la Dirección de Identificación de la Policía -entidad encargada de dotar a todos los bolivianos de cédulas de identidad- dijo a la AFP Alberto Moscoso, dirigente de la organización Adesproc, promotora de los derechos de la comunidad gay y lésbica de Bolivia.

"Esto es un gran avance para este grupo poblacional, principalmente travestis y transexuales, porque todo el tiempo estaban discriminados, a partir de que su imagen no concuerda con su nombre", afirmó Moscoso, líder de la Asociación Civil de Desarrollo Social y Promoción Cultural (Adesproc).

Hasta ahora los travestis y transexuales bolivianos que tramitaban sus carnés de identificación eran obligados por la Policía a mostrar su rostro original, lo que era considerado discriminatorio por estos grupos de población.

Muchos travestis y transexuales "han tenido problemas en aeropuertos y bancos cuando sus rostros no concordaban con sus nombres originales o cuerpos biológicos", complementó el activista Moscoso.

La Defensora del Pueblo, Patricia Flores, encargada de gestionar el acuerdo con la Policía, dijo que el 80% de unas 400 personas registradas en la Organización de Travestis, Transgéneros y Transexuales Femeninas de Bolivia (OTRAF) renunció al carné de identidad porque creía que no era atendida ni tratada como debía.

Ahora "la Policía Nacional ha emitido un instructivo de respeto de travestis, transgéneros y transexuales, dirigido a las direcciones de identificación, para que se honre el derecho a la identidad de estas personas y se les proporcione un trato digno y respetuoso", dijo Flores.

Daniel Colquechambi Tórrez, un travesti de 19 años, relató al diario La Razón que cuando acudía a tramitar su documento de identificación "los policías me decían que me lave la cara, que me peine como hombre y que me ponga una corbata".

"Algunos policías eran cristianos y me decían que deje esa vida y que Dios me iba a ayudar; como si yo fuera el diablo", acotó.

jac/jlv/aic