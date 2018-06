Película sobre Michael Jackson supera los 200 millones de dólares

AFP 12/11/2009 - 20:43

La película póstuma de Michael Jackson "This Is It" pasó la marca de los 200 millones de dólares en recaudación en el mundo desde su estreno hace dos semanas, anunció el jueves el estudio Sony Pictures.

El documental que sintetiza más de 80 horas de grabación de video de los preparativos tras bastidores de Jackson para volver a los escenarios poco antes de morir, reunió más de 61 millones de dólares solo en Estados Unidos y Canadá mientras en el mercado internacional recaudó 140 millones de dólares, precisó el estudio.

"Cinéfilos y crísticos de cine de todas partes han acogido esta celebración a Michael Jackson y su música", dijo en un comunidado el presidente del departamento de Distribución y Mercadeo del estudio Jeff Blake.

Fuera de Norteamérica, la película tuvo un desempeño de taquilla extraordinario en Japón, donde recaudó 27,2 millones de dólares, seguido por Gran Bretaña (14,3 millones), Alemania (12,1 millones), Francia (12,1 millones) y Australia (7,2 millones).

Jackson murió a los 50 años el 25 de junio en Los Angeles de un paro cardíaco a causa de un cóctel letal de sedantes.

