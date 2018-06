Si Kun no está bien, no estará ni en el banco contra España, dice Maradona

AFP 12/11/2009 - 21:13

El seleccionador argentino, Diego Armando Maradona, afirmó este jueves que si el joven delantero Sergio "Kun" Agüero, que sufre molestias en el abductor derecho no llega a tiempo para el partido amistoso contra España del sábado "no va a ir ni al banco".

"Si el Kun no llega bien para el sábado, no va a ir ni al banco", dijo Maradona en una rueda de prensa, enviando un mensaje de tranquilidad al entrenador del Atlético de Madrid, Quique Sánchez Flores, que había expresado algunas preocupaciones sobre el estado del Kun si jugara.

El entrenador del Atlético de Madrid había asegurado que "la lógica y el sentido común dicen que no debe de jugar" por su sobrecarga en el muslo derecho.

"El Kun está tocado, está concentrado con nosotros, pero hoy no hizo fútbol", afirmó Maradona, queriendo lanzar un mensaje de tranquilidad.

"Nunca le hemos devuelto un jugador roto a ningún equipo y eso que tuvimos momentos difíciles", insistió el director técnico albiceleste, quien tras el entrenamiento de este jueves a puerta cerrada, afirmó que "todavía no me he decidido como vamos a salir a jugar a España, con qué jugadores".

El delantero del Atlético de Madrid sufre una fatiga muscular en el abductor de la pierna derecha, pero ello no debería impedirle jugar con Argentina, si lo estima Maradona, según la federación argentina.

España y Argentina jugarán el próximo sábado un partido amistoso en el estadio Vicente Calderón para conmemorar el centenario de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), en un encuentro que del Bosque ha considerado que es "de lo mejor que se puede ver en el mundo".

