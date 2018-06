La ONU asegura que la seguridad está bajo control, a pesar de la tensión

"MALDITOS YANKEES"



Los "malditos yankees" van a ocupar otro pais: Haití. Esta vez, lo hacen curando y atendiendo a los damnificados del terremoto. Los invasores darán atención médica, alimentos, abrigo y....¡CARIÑO! a los miles y miles de victimas de uno de los terremotos más brutales de los últimos tiempos. Han sido los primeros, ni se lo han pensado. Seguro que la C.I.A. y el F.B.I. están detrás de la invasión. La intención de los "malditos yankees" es como siempre, ocupar un país, aunque sea pobre como Haiti. Aquí no les podemos acusar de ir detrás del petroleo, pero algo habrá interesante, más alla de la solidaridad y el sentido humanitario. Seguro que sí. ¡Ah!.. les interesa que Haití sea un pueblo desarrollado, democrático, estable,autosuficiente, ect. Así podrán vender más Coca-Cola



Yo, la verdad, que a estos "malditos yankees" no les entiendo. Siempre se meten donde no les importa. Que afán. Invadieron Europa, luego Corea, más tarde Vietnam, Panamá, Irak, Afganistán...y todo por lo mismo. Su afán por vender más Coca-Cola, aunque para ello se necesite que haya democracia y libertad.



Son los responsables de muchos de los "inventos malignos" de los últimos años. Sus empresas: Microsoft, Google, Disney, Mac Donalds, Coca-Cola, Ford,...nos invaden con sus productos y nos hacen adictos a ellos. Nuestros hijos, al poco de nacer, ya navegan por la red, buscan en Google sus preguntas, ven las peliculas eternas de Disney, les gustan las hamburgesas y la Coca-Cola, sueñan con ser mayores y conducir un coche.



Mi proundo pesar a los damnificados de Haití. A través de Manos Unidas, me he permitido enviar un insignificante donativo. Eso si, cuando ya me he enterado que los "malditos yankees" estaban en Puerto Principe, para establecer un mínimo orden, necesario para que las ayudas lleguen, sean eficaces y no se pierdan en los procelosos caminos de la codicia humana.