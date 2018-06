Crónica UE.- La renuncia de la candidata búlgara retrasa de nuevo la aprobación de la nueva Comisión Europea

La presidencia española lo ve como un "pequeño obstáculo" para el desarrollo de su programa pero "fácilmente remediable"

La polémica candidata búlgara para dirigir la Ayuda Humanitaria del Ejecutivo comunitario, Rumiana Jeleva, no pudo soportar la presión por las dudas sobre sus capacidades y la opacidad en sus actividades económicas, y renunció esta mañana al cargo. La formación de la nueva Comisión sufre así un nuevo retraso y supone una mala noticia para la presidencia española de la UE, que no podrá contar con iniciativas legislativas para sacar adelante sus prioridades.

Tras el examen al que fue sometida por la comisión de Desarrollo del Parlamento Europeo, Jeleva sólo consiguió el apoyo de su familia política, el grupo popular europeo, y de quien la designó para el cargo, José Manuel Durao Barroso. Sin embargo, socialistas, liberales y verdes mostraron su rechazo desde el principio por la opacidad de los negocios de la candidata y por las dudas sobre su capacidad para ejercer el puesto.

Finalmente, este martes renunció a formar parte del nuevo equipo de Barroso para los próximos cinco años porque no pudo con la presión ni el acoso al que se le ha sometido estos días, en palabras del presidente del grupo popular en la Eurocámara, Joseph Daul.

"No creo que no estuviera cualificada para la cartera, sino que ha sido víctima de una pequeña guerra política bastante patética", dijo el presidente del PPE en su primera reacción tras conocer la noticia. Además calificó de "sucio" que la comisión parlamentaria dedicara cerca de una hora a aclarar unas acusaciones "que no existen" para "desestabilizar" a Jeleva.

La valoración del presidente del grupo de Socialistas y Demócratas (S&D), Martin Schulz, fue totalmente opuesta al calificar de "inevitable" y "predecible" la dimisión de la también ministra de Exteriores búlgara. En su opinión, la audición a Jeleva "subrayó la incompetencia" de ésta y por ello lamentó que el PPE "intentara salvarla desesperadamente" y antepusiera intereses políticos a las competencias para desempeñar el cargo.

Por su parte, el copresidente del grupo de Los Verdes, Daniel Cohn-Bendit, tachó de ridículo el papel del PPE por haber defendido la candidatura de Jeleva y arremetió también contra el presidente de la Comisión Europea, de quien dijo que "no tiene el control de la situación".

La otra copresidenta del grupo, Rebecca Harms, pidió a Barroso y al Gobierno búlgaro que "acepten su parte de responsabilidad" por la "debilidad" de la candidatura frustrada, "al margen de la poca claridad sobre sus intereses comerciales y financieros".

Además, consideró que este cambio supone una oportunidad para que el jefe del Ejecutivo comunitario "reflexione sobre otros errores cometidos, incluido el reparto de carteras" que ha propuesto para la nueva Comisión. Una portavoz de Barroso descartó de plano esta posibilidad y recordó que el único "problema" abierto es cubrir la cartera de Ayuda Humanitaria que queda vacía.

El Gobierno búlgaro reaccionó rápido tras la retirada de Jeleva y presentó como candidata alternativa a la actual vicepresidenta del Banco Mundial, Kristalina Georgieva, con la que se espera salvar los obstáculos.

En 2004, la presión del Parlamento obligó al portugués a abortar en el último momento la investidura de su primer equipo y a prescindir de dos comisarios --el italiano Rocco Buttiglione por sus polémicas declaraciones sobre la homosexualidad y el papel de la mujer y la letona Ingrida Udre por su declarado euroescepticismo-- y cambiar de cartera a un tercero, el húngaro Laszlo Kovacs, que pasó de Energía a Fiscalidad en la Comisión saliente.

NUEVO CALENDARIO

Con esta perspectiva, el presidente del Parlamento Europeo, Jerzy Buzek, confió en que la Cámara pueda someter a votación la aprobación o bloqueo del nuevo colegio de comisarios el próximo 9 de febrero. El objetivo de que la Comisión esté formada cuando dos días después, el 11 de febrero, se celebre en Bruselas la cumbre extraordinaria de líderes europeos para hablar sobre la salida a la crisis económica.

La agenda propuesta por Buzek prevé que la Eurocámara remita un cuestionario escrito a la nueva candidata a finales de esta semana o principios de la próxima, para que pueda someterse a su examen oral los días 2 ó 3 de febrero. Cumplidos estos plazos, los eurodipuatdos podrían votar la nueva Comisión en el pleno que les reunirá en Estrasburgo (Francia) el próximo 9 de febrero.

Buzek dejó claro que es un calendario "provisional" ya que aún está pendiente la reunión entre Barroso y la nueva candidata para confirmar su designación en la cartera de Ayuda Humanitaria, y que las fechas anunciadas por Buzek las confirme la conferencia de presidentes.

El presidente de la Eurocámara evitó dar su opinión sobre la polémica en sí, se limitó a decir que "tomaba nota" de la renuncia y apuntó que es una muestra del proceso "democrático" que suponen las audiciones públicas. El líder de los socialistas, Martin Schulz, también había apelado al papel del Parlamento Europeo en la formación de la nueva Comisión y de "no permitir" que la valoración de los eurodiputados se produjera "en vano".

PEQUEÑO OBSTÁCULO PARA PRESIDENCIA ESPAÑOLA

El secretario de Estado para Asuntos de la UE, Diego López Garrido, aseguró que la decisión de Jeleva es un "pequeño obstáculo" en los trabajos de la presidencia española de la UE, pero consideró que es "fácilmente remediable", porque supone un retraso de "apenas unos días" para la formación del nuevo Ejecutivo comunitario.

En declaraciones a la prensa, admitió que este nuevo retraso "afecta" a la presidencia española puesto que no puede sacar adelante sus prioridades mientras no haya una nueva Comisión que presente nuevas iniciativas legislativas.

"Es un pequeño obstáculo desde el punto de vista del trabajo de la Comisión Europea, pero esto es perfectamente remediable. Tenemos seis meses por delante y esperamos de la Comisión propuestas inmediatas (tras su entrada en funciones)", explicó.