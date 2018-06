Micheletti rechaza la propuesta de Lobo

19/01/2010 - 22:45

El presidente interino Roberto Micheletti rechazó este martes la propuesta del gobernante electo, Porfirio Lobo, de formar parte de su consejo asesor que estará integrado por varios ex mandatarios hondureños, incluyendo al derrocado Manuel Zelaya.

TEGUCIGALPA, 19 (EUROPA PRESS)

Micheletti dijo que la principal razón por la que no quiere integrar este consejo es porque "si Zelaya está allí, yo no puedo estar", al aclarar que no puede "aprender de quien ha causado tanto daño a la economía del país".

No obstante, el mandatario 'de facto' ha dicho que si Lobo le llamada para pedir cualquier consejo estará "a la orden", pero no colaborará mientras tenga que formar parte de un grupo en el que también participe Zelaya.

"Simple y sencillamente este país está sufriendo esta situación por culpa de él", dijo Micheletti, que llegó al poder el pasado 28 de junio tras un golpe de Estado que derrocó a Zelaya.

Este "consejo de ex presidentes" se encargará de asesorar a Lobo, quien asumirá el poder el próximo 27 de enero. También formarán parte del mismo los ex mandatarios Roberto Suazo Córdova (1982-1986), Rafael Callejas (1990-1994), Carlos Flores (1998-2002) y Ricardo Maduro (2002-2006).

Sobre la incorporación de Zelaya a este grupo, Lobo dijo que "si está en buena salud, también va a ser parte de los ex presidentes asesores", aunque no especificó si esto implicará un indulto para el mandatario derrocado que, desde el pasado 21 de septiembre, se encuentra refugiado en la Embajada de Brasil en Tegucigalpa.

A este respecto, Micheletti ha dejado claro que la situación del presidente depuesto será una "cuestión del nuevo Gobierno" que asumirá el poder el próximo 27 de enero. "Ese es un asunto estrictamente de él, él tomará las determinaciones que considere", acotó.