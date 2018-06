Molestia en prensa chilena por filtro de preguntas en entrevistas a Piñera

AFP 19/01/2010 - 23:25

Medios de comunicación chilenos denunciaron el martes un aparente filtro establecido en las entrevistas al presidente electo, Sebastián Piñera, cuyos asesores excluyeron preguntas sobre las acciones en la aerolínea LAN del magnate ganador de los comicios del domingo.

Según informan los portales web de diarios y radios chilenas, uno de los principales afectados fue el periodista Iván Núñez, quien trabaja en Chilevisión, televisora de propiedad de Piñera, quien optó por retirarse de la vivienda del empresario cuando le informaron que no podía abordar el tema LAN en la entrevista.

"Los asesores de prensa (de Piñera) coordinaron con los medios entrevistas en las que expresamente no se podía hablar de su participación como accionista en empresas como LAN", comenta Radio Cooperativa en su portal web, lo que es refrendado por El Mercurio online.

El hecho fue ampliamente comentado en el microblog twitter, por parte de distintos periodistas y líderes de opinión chilenos.

"Lo que se me informó es que un(a) periodista de Piñera acordó entrevistas con canales, pidiendo no hacer preguntas sobre empresas. Todos aceptaron. A Chilevisión no le informaron de restricción e Iván (Núñez) fue a hacerla. Antes de ello le recordaron la limitación, lo que Iván criticó. Ello derivó en cancelación", narró el conductor de Chilevisión, Fernando Paulsen.

"Nosotros (canal MEGA) recibimos la solicitud del comando de Piñera sobre tema Lan y aceptamos la entrevista en esas condiciones, una lata (incomodidad). Pero estas situaciones ocurren", señaló por su parte la conductora Catalina Edwards.

La propiedad de Piñera sobre 26,3% de las acciones de la aerolínea LAN concita la atención de la prensa.

El martes, la Bolsa de Comercio de Santiago debió cerrar las operaciones de Axxión, sociedad de propiedad de Piñera, que creció 21,43%. La ley ordena la suspensión de las transacciones cuando un título supera el 20% de crecimiento o contracción, hasta que se expliquen las razones del cambio.

Piñera reparte su propiedad de LAN entre Axxión (19,03%) e Inversiones Santa Cecilia (7,3%)). El empresario se ha comprometido a vender estas acciones antes de asumir la presidencia el 11 de marzo.

mav/elg