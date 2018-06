Oposición argentina impulsa juicio político contra jefe de gabinete

AFP 19/01/2010 - 23:57

Varios bloques legislativos de oposición impulsarán un juicio político contra el influyente jefe de gabinete, Aníbal Fernández, por acusaciones relacionadas con la disputa entre el gobierno y el titular del Banco Central, anunció el martes la líder de una de las bancadas.

Se iniciará el trámite de juicio de destitución contra Fernández por "avasallar la independencia del poder judicial", dijo la diputada socialcristiana Elisa Carrió.

Una de las acusaciones está relacionada con una jueza que falló contra el gobierno en una disputa con el titular del Banco Central, Martín Redrado, por el uso de reservas para pagar deuda, dijo la diputada.

La oposición acusa a Fernández de intentar presionar con la policía a la jueza María José Sarmiento para que durante un fin de semana recibiera la apelación a su decisión de restituir a Redrado, despedido días antes por la presidenta Cristina Kirchner.

Asimismo, lo señala de haberse negado a emplear la fuerza pública para que se cumpliera la orden de un juez de que asumiera una nueva dirección en el sindicato de aeronavegantes, que estaba en manos de gremialistas aliados al gobierno.

La presidenta calificó luego la promoción del juicio de destitución contra su principal ministro de una "chicana (artilugio) política", al ser consultada en una rueda de prensa.

"No sé cuáles son las causales para pedir el juicio político, no lo he visto hacer nada que merezca su remoción, me parece que es una de las tantas chicanas políticas que estamos acostumbrados a escuchar", dijo Kirchner.

La oposición, que despojó al oficialismo de la mayoría absoluta en las elecciones de junio, ha lanzado una ofensiva contra el gobierno de Kirchner.

De todos modos, el peronismo -en el poder- sigue siendo la primera fuerza en ambas cámaras y se estima difícil que pueda prosperar el juicio político de destitución contra Fernández, el ministro de mayor influencia en Argentina.

ol/jos/afo