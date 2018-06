Brown comparecerá el próximo 5 de marzo ante la comisión que investiga la guerra de Irak

22/02/2010 - 17:49

LONDRES, 22 (Reuters/EP) El primer ministro británico, Gordon Brown, comparecerá el próximo 5 de marzo ante la comisión encargada de investigar la participación de Reino Unido en la guerra de Irak, según confirmaron este lunes responsables de dicha investigación.

Brown será el testigo de mayor nivel en esta investigación que ya interrogó el ex primer ministro británico Tony Blair y comparecerá tan sólo unas semanas antes de que se celebren elecciones. El ex primer ministro británico indicó la semana pasada que apoyó la invasión, a la que Reino Unido envió 45.000 soldados, no por la amenaza militar de Irak sino debido a que fracasó en repetidas ocasiones en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales.

Un argumento clave del Gobierno británico había sido que el ex dictador iraquí Sadam Husein contaba con armas de destrucción masiva, algo que nunca se pudo probar. Los oponentes políticos afirman que Brown, que era ministro de Economía en el momento de la invasión, intenta distanciarse de la postura que adoptó Blair, quien aseguró no arrepentirse por la invasión, y alegó que Sadam era una amenaza para el mundo.

La comisión Chilcot --llamada así por su presidente, John Chilcot-- había afirmado que no convocaría a Brown antes de las elecciones, que deben celebrarse en unos meses, para evitar que la vista se inmiscuya en los comicios, pero Brown escribió el mes pasado a Chilcot e indicó que estaba dispuesto a comparecer en cualquier momento.

Brown testificará entre las 10:00 y las 15:30, hora local, y le seguirá el secretario de Desarrollo Internacional, Douglas Alexander, quien dará su testimonio entre las 16:30 y las 18:00. El próximo 8 de marzo testificará el ministro de Asuntos Exteriores, David Miliband.