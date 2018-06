Crónica O.Próximo.- UE condena el uso fraudulento de pasaportes europeos en asesinato de Dubai pero no menciona a Israel

22/02/2010 - 19:22

Pide a todos los países cooperar con la investigación

BRUSELAS, 22 (EUROPA PRESS)

La Unión Europea condenó hoy "firmemente" el uso fraudulento de pasaportes y tarjetas de crédito de Estados miembros de la UE en el asesinato del líder de Hamás Mahmud al Mabhud ocurrido en Dubai el pasado 20 de enero pero evitó mencionar a Israel, a pesar de que las autoridades de Dubai hablan de la implicación en el crimen del Mossad, los servicios secretos israelíes.

La condena europea se expresó a través de una declaración pactada por los ministros de Asuntos Exteriores de los 27 reunidos hoy en Bruselas y coincidiendo con la visita a la capital comunitaria del jefe de la diplomacia hebrea, Avigdor Lieberman.

Lieberman mantuvo una serie de encuentros bilaterales con algunos de sus colegas cuyos países se han visto afectados por esta crisis, entre ellos el británico David Miliband. También el jefe de la diplomacia española, Miguel Angel Moratinos, se reunió poco antes del almuerzo con su homólogo israelí.

A pesar de que el asesinato de Dubai no figuraba oficialmente en el orden del día del Consejo y tanto la Comisión como el portavoz de la Alta Representante de la UE para la Política Exterior, Catherine Ashton, se esforzaron en circunscribir este asunto en el ámbito estrictamente bilateral, finalmente se optó por aprobar un texto en el que también se apoyan las investigaciones puestas en marcha por las autoridades de Dubai para esclarecer los hechos.

La UE pide a "todos los países" cooperar con esta investigación y recuerda que los países afectados por este uso irregular de pasaportes y documentos bancarios (Reino Unido, Irlanda, Alemania y Francia) están asimismo investigando lo ocurrido. Entre los cuatro párrafos de la declaración, se puede leer que la UE quiere garantizar la confianza en los pasaportes de los Estados miembros de la UE, al entender que siguen figurando entre los más seguros del mundo y que cumplen plenamente los estándares internacionales.

"Reconocemos lo que ha pasado, pero creo que no debemos perder confianza en unos pasaportes extremadamente seguros", dijo Ashton, quien añadió que fue un "terrible incidente" pero "poco común". En lo que se refiere al futuro de las relaciones con Israel, la jefa de la diplomacia europea evitó especular y dijo que primero habrá que llevar a cabo las investigaciones pertinentes.

"Creo que el siguiente paso es colaborar con lo que las autoridades de Dubai están haciendo para investigar", subrayó. "Necesitamos saber qué pasó y tener todas las pruebas posibles para tomar decisiones basándonos en ellas. Es la manera más adecuada de avanzar tan rápido como sea posible", argumentó la baronesa británica.

Ashton defendió también el tono utilizado en la declaración, que condena con más fuerza el uso fraudulento de pasaportes europeos que el asesinato del líder de Hamás en cuestión. "La razón de que la declaración sea la que es que estábamos tratando un tema muy particular que no tiene que verse fuera del acto que se cometió, específicamente el uso de pasaportes y tarjetas de crédito", dijo, pidiendo a renglón seguido "no sacar de contexto" este asunto.

En cuanto al asesinato de Mahmud al Mabhuh, los ministros entienden que fue "una acción que no contribuye a la paz y la estabilidad en Oriente Próximo" y que plantea cuestiones que "preocupan profundamente" a la UE, como el mencionado uso de pasaportes y tarjetas de crédito.

Mientras, Lieberman eludió pronunciarse sobre la supuesta implicación del servicio secreto de su país en el asesinato del dirigente de Hamás y dijo a los periodistas que han visto "demasiadas películas de James Bond".

"Creo que han visto demasiadas películas de James Bond", dijo Lieberman al ser preguntado por el papel del Mossad en esta operación. El jefe de la diplomacia israelí hizo estas breves declaraciones tras reunirse con el presidente del Parlamento Europeo, Jerzy Burzek, y rehusó responder a más preguntas de la prensa.

ZAPATERO APOYA UNA "INVESTIGACION EXHAUSTIVA"

Por su parte, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, cuyo país preside este semestre el Consejo de la UE, se ha mostrado hoy "partidario" de que se lleve a cabo una "investigación exhaustiva" sobre este asunto.

"Tiene que haber una investigación y una clarificación que, desde luego, los países directamente afectados, no es el caso de nuestro país, deben (exigir) y lo están exigiendo y espero que concluya con la máxima transparencia", señaló.