Timoshenko dice que no reconoce a Yanukovich como presidente de Ucrania

AFP 22/02/2010 - 23:01

La primera ministra ucraniana, Yulia Timoshenko, declaró este lunes que no reconoce como presidente al prorruso Viktor Yanukovich, y que luchará por consolidar una mayoría parlamentaria en su contra.

"No lo reconozco como presidente de Ucrania y no acepto su política anti-ucraniana y anti-europea", declaró Timoshenko, que en la segunda vuelta de la elección presidencial, el 7 de febrero, perdió ante su rival por una diferencia de unos 900.000 votos.

Yanukovich "llegó al poder mediante mentiras, y no permanecerá mucho tiempo al poder", dijo ante la televisión Yulia Timoshenko, que no deja de denunciar supuestos fraudes masivos que según ella distorsionaron los comicios. Estos fueron no obstante reconocidos como libres y justos por todos los observadores internacionales.

La primera ministra llamó además a todas las fuerzas "democráticas" del Parlamento a olvidar sus querellas y unirse contra el nuevo jefe de Estado, cuya investidura está prevista el jueves próximo.

La pasada semana, Timoshenko presentó un recurso ante la justicia para invalidar la victoria de su rival. Sin embargo, el sábado lo retiró, con lo que el proceso quedó cerrado.

