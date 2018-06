Timoshenko no creará una coalición con Yanukovich

22/02/2010 - 23:20

KIEV, 22 (Reuters/EP) La primera ministra ucraniana, Yulia Timoshenko, anunció este lunes que no firmará ningún acuerdo de coalición con el Gobierno y volvió a acusar al presidente electo, Viktor Yanukovich, de ganar las elecciones mediante mentiras. "Quiero decir que no crearé, bajo ninguna circunstancia, una coalición junto con Yanukovich", declaró.

"Yanukovich, que llegó al poder mediante mentiras, no es nuestro presidente y no durará mucho", añadió en declaraciones recogidas por la televisión local. Timoshenko vaticinó que el presidente no se mantendrá en el poder durante mucho tiempo, al tiempo que le acusó de comenzar el proceso de privatización del suministro del gas.