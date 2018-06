Consultor chino estaría detrás de los ciberataques contra Google (FT)

22/02/2010

Un consultor chino independiente, que trabaja entre otros para el gobierno chino, sería uno de los autores del código utilizado en los masivos ciberataques revelados por Google en enero, según varios expertos estadounidenses citados por el Financial Times el lunes.

El diario afirma, citando a un investigador anónimo al servicio de las autoridades estadounidenses, que un consultor chino de unos treinta años, especializado en seguridad informática, escribió una parte del programa que permitió aprovechar una falla del navegador internet Explorer de Microsoft y penetrar en sistemas informáticos.

Sin embargo, el hombre no habría lanzado los ataques: "Preferiría no estar involucrado en emprendimientos tan inconvenientes", según la fuente del Financial Times.

Tampoco sería directamente empleado por las autoridades chinas, estima la misma fuente.

El Financial Times indica que la investigación sobre los ciberataques contra GOOGLE (GOOG.NQ )llevó a dos establecimientos de enseñanza chinos, la universidad Jiaotong de Shanghai y la escuela Lanxiang, ubicada en el Shandong (este). Ambos establecimientos, así como las autoridades chinas, negaron estar involucrados.

En enero, Google denunció ataques informáticos masivos procedentes de China, así como la censura imperante en este país, amenazando con cesar sus actividades en el mismo.

