Luca Toni, de la Roma, espera acudir con Italia al Mundial

AFP 26/04/2010 - 17:59

El delantero de la Roma, Luca Toni, titular de la selección de Italia que ganó el Mundial de Alemania en 2006, espera acudir al de Sudáfrica, que se celebra del 11 de junio al 11 de julio, aseguró este lunes el jugador en Milán.

"Somos muchos candidatos por una plaza en la selección. (Marcello) Lipi puede que tenga ya su equipo en la cabeza, pero espero ir", declaró el atacante de 32 años de edad, cedido en préstamo en enero al club romano por parte del Bayern de Múnich alemán.

"En los últimos meses, he hecho buenas cosas y he vuelto. Sería un sueño ir pero, si no es el caso, me quedaré tranquilo en Italia", concluyó.

