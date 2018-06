Kosovo corta la señal de las compañías serbias de telefonía móvil

26/04/2010 - 21:43

PRISTINA, 26 (Reuters/EP) Kosovo ha cortado la señal de las antenas de telefonía móvil de las compañías serbias que funcionaban en su territorio de cara a la privatización de la empresa estatal de telecomunicaciones, PTK, en el próximo agosto o septiembre.

"Hemos cortado la línea de 26 estaciones y sólo quedan dos que serán cerradas más adelante", informó el presidente de la Autoridad de Regulación de Telecomunicaciones, Ekrem Hoxha, quien precisó que "la señal se ha eliminado o es muy débil". Hoxha instó a las autoridades a hacer lo mismo si detectan nuevas señales de ondas de operadoras ilegales.

Las autoridades argumentan que estaban perdiendo 200.000 clientes potenciales debido a la competencia con las compañías serbias, que operan desde enclaves serbios dentro de Kosovo.

Esta decisión ha provocado las protestas de los cerca de 120.000 ciudadanos de etnia serbia que habitan en la región, autoproclamada independiente en 2008. Un grupo de 2.000 miembros de esta etnia se manifestaron en el enclave de Gracanica, junto a la capital kosovar, Pristina.

El presidente serbio ha señalado este lunes que Kosovo está cometiendo "violaciones de los Derechos Humanos", al tiempo que ha adelantado que luchará por que se restablezcan las conexiones. "La población serbia está (...) en peligro, no tienen comunicaciones ni teléfonos, no pueden llamar para pedir ayuda", afirmó.

PTK argumentó que está regalando tarjetas SIM de llamadas a los usuarios que se han quedado sin el servicio.

Kosovo no tiene prefijo de llamada y no pertenece a la ONU y a la Unión Internacional de las Telecomunicaciones (UIT). Los kosovares realizan sus llamadas internacionales a través de Mónaco, Serbia y Eslovenia. Un total de 66 países han reconocido la independencia de la región, pero entre ellos no figura España.

Pristina ha concedido licencias de explotación a la compañía estatal y a la privada eslovena Telekom Slovenije, y podría conceder otra más a una tercera empresa.

Tanto PTK como Telekom Slovenije han denunciado que en los últimos tres días se han instalado bombas en sus transmisores situados en las zonas predominantemente serbias del norte, donde el Gobierno kosovar apenas tiene autoridad.