Con lógica, Ferrero venció al uruguayo Cuevas en Roland Garros

AFP 25/05/2010 - 17:34

El uruguayo Pablo Cuevas cayó claramente en tres sets, 6-4, 6-3 y 6-1 ante el español Juan Carlos Ferrero, el martes en el court número 1 del estadio parisino de Roland Garros, en el marco de la primera ronda del Abierto de tenis de Francia, que el jugador valenciano ganara en 2003.

"Mosquito" Ferrero, actualmente 18º jugador mundial de la ATP, logró quebrar el saque al uruguayo (52º ATP) en el quinto game y se puso 3-2 con su servicio, para llevarse la primera manga por 6-4 en 49 minutos.

El "break" a favor del jugador de Onteniente, que a sus 30 años vive una segunda juventud deportiva, llegó temprano en la segunda, en 1-0, después, el resto fue un cómodo paseo con otro quiebre a favor hasta ponerse 6-3 en sólo 33 minutos de juego.

"Llego a Roland Garros bastante bien (de forma física). Necesito dos partidos más para recuperar la confianza que tenía en Sudamérica (torneos de tierra). Con Nadal no me enfrentaría hasta semifinales, que para mí ya sería un gran resultado. Si tengo que jugar ese partido intentaría disfrutarlo y buscar la victoria, aunque Nadal siempre suele ganar", dijo el valenciano.

Estos dos jugadores, Cuevas y Ferrero, se habían enfrentado una sola vez en el circuito y, casualmente en la tierra del europeo, en Valencia en 2009, y sobre superficie dura, donde ganó el sudamericano, actualmente de 24 años, en tres sets.

Ya en la tercera y última manga, Ferrero quebró el saque de Cuevas en 2-0 y 4-0, aunque el uruguayo le birló el saque en 4-1, pero el primero lo volvió a hacer en 5-1 por lo que terminó 6-1, tras un tiempo total de 1 hora y 52 minutos de partido.

El salteño, por su parte, consideró lógico el resultado pero lamentó no haber llegado en mejor forma física a este encuentro.

"En los tres sets (Ferrero) sacó ventaja rápido. Me costó entrar en ritmo y no estaba cómodo en la cancha. Venía muy falto de partidos. Lamento todo. La incertidumbre por problemas en la espalda, por lo que no me sentía diez puntos. Hubiese querido llevar más la iniciativa. Si bien le había ganado una vez, y eso me ilusionaba, él es un gran jugador", se explicó el sudamericano.

El valenciano tendrá como rival en segunda instancia a su compatriota Pere Riba, que derrotó por 6-3, 6-2 y 7-6 (7/5) al francés Marc Gicquel.

"Hay que ir poco a poco. Ahora juego contra Pere Riba, que es un jugador que acaba de entrar entre los cien primeros y que seguro que llega con hambre de ganar. Seguro que va a ser un partido interesante, en los primeros juegos intentaré estudiar su juego y luego ya veremos cómo ganarle", declaró Ferrero.

