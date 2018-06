La colombiana Duque Marino cae eliminada en Roland Garros

AFP 25/05/2010 - 18:17

La colombiana Mariana Duque Marino cayó sin atenuantes por 6-0 y 6-1 ante la austriaca Sybille Bammer, este martes en Roland Garros en el marco de la primera ronda del Abierto de tenis de Francia, segunda prueba del Grand Slam, que se juega sobre superficie de arcilla.

Sin embargo, el resultado no fue un fiel reflejo de lo ocurrido en la cancha, dado que la ganadora tuvo dificultades para cerrar los puntos.

"No pensé que fuera así el resultado. Al principio empecé nerviosa, tensa, y después del 5-0 (abajo) me solté mucho más. No jugué como esperaba", dijo la sudamericana.

En la primera manga, Bammer, de 30 años y oriunda de Linz, apabulló a la bogotana, de apenas 20, por 6-0 en 28 minutos.

La segunda manga comenzó con una reacción de la sudamericana, que birló el servicio a su adversaria en 1-0, pero ésta le devolvió la gentileza en 1-1 y luego volvió a repetir en dos ocasiones para ganar 6-1 en 40 minutos.

"Me faltó más confianza en mí misma, porque había llegado muy ilusionada, pero debería haber atacado más en lugar de tratar de defender en algunas bolas (importantes)", añadió.

Bammer se las verá en segunda ronda con la belga Yanina Wickmayer (N.16), que derrotó por un doble 6-1 a la checa Sandra Zahlavova.

