Nadal supera al 'júnior' Mina en estreno incómodo y admite su mal juego

AFP 25/05/2010 - 19:23

El español Rafael Nadal, segundo cabeza de serie y cuatro veces campeón en el torneo de Roland Garros, ganó al joven francés Gianni Mina, de apenas 18 años, por 6-2, 6-2 y 6-2, este martes en París, donde admitió haber jugado "con ansiedad" y a un nivel más bajo de lo esperado.

El mallorquín no llegó a temer en ningún momento por la clasificación, pero su adversario, mejor 'júnior' de su país pero tan sólo 655º de la lista absoluta mundial, vendió caro cada punto y, a pesar del marcador, obligó al número dos de la ATP a esforzarse a fondo.

"He jugado mal. He cometido más errores de lo habitual, he cometido fallos que no venía haciendo. Ahora hay que serenarse, no creo que haya problemas para conseguirlo", comentó tras su clasificación, admitiendo haberse sentido "nervioso" por el regreso a París.

"Me quedó con que sin jugar bien he conseguido ganar 6-2, 6-2, 6-2, eso es algo bueno", señaló. "Ahora mismo hay una diferencia entre ambos, él está disputando sus primeros partidos. No necesitaba jugar a mi mejor nivel, tenía ese margen, aunque fue un margen involuntario, yo me esforcé", señaló.

En la batalla de los tiempos, Nadal perdió el primer asalto con respecto a su gran rival, el suizo Roger Federer, después de invertir dos horas y 23 minutos, por la hora y 48 minutos que necesitó el helvético el lunes para deshacerse del australiano Peter Luczak (6-4, 6-1, 6-2).

El español consiguió su victoria número 32 en 33 encuentros en el polvo de ladrillo de la cita parisina del Grand Slam, con la que se reencontró tras su gran decepción de 2009, cuando el sueco Robin Soderling le eliminó por sorpresa en los octavos de final, en su único revés en esta competición.

Esta temporada las cosas parecen distintas para él, con los problemas físicos atrás y un gran balance en la temporada de arcilla, donde ha encadenando títulos en los tres Masters 1000 (Montecarlo, Roma y Madrid).

"Tengo 23 años, casi 24, sería un desgraciado en la vida si no tuviera ilusión. Me encanta competir y mi ilusión principal es superarme, como el año pasado con las lesiones. Ese tipo de cosas son un reto para mí", señaló. "Ganar Roland Garros me haría muy feliz", reconoció.

En el partido de debut, en la pista Suzanne Lenglen del recinto de la capital francesa, Mina avisó desde el principio, obligando al español a esforzarse a fondo para ganar su primer servicio, donde el galo dispuso de tres bolas de 'break'.

El jugador, de origen guadalupeño y finalista en 'júniors' el año pasado en Roland Garros, tuvo problemas con el saque de Nadal, que aprovechó su potencia y el nerviosismo del joven jugador para imponer su dominio, yendo de menos a más ante una promesa que mostró buenas cualidades.

En la próxima ronda, Nadal se enfrentará por primera vez al argentino Horacio Zeballos, que podría llegar cansado tras una durísima batalla a cinco sets ante el austríaco Martin Fischer, que terminó en 7-6 (8/6), 6-7 (8/10), 1-6, 4-6 y 8-6.

"Me han dicho que saca bien, que tiene buenos golpes. Tengo que centrarme en jugar bien yo", avanzó.

