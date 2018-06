El argentino Zeballos salva a América del Sur de la hecatombe en París

AFP 25/05/2010 - 19:24

El argentino Horacio Zeballos logró este martes un reñido triunfo ante el austriaco Martin Fischer, en cinco sets en más de 4 horas de partido, y salvó el honor de su país y el latinoamericano en el día en que la pequeña Eslovenia "se le atragantó" a Argentina en Roland Garros.

El marcador final fue de 7-6 (8/6), 6-7 (8/10), 1-6, 4-6 y 8-6, y en la próxima ronda, el marplatense, de 25 años, tendrá el honor de enfrentar nada menos que al español Rafael Nadal, tetracampeón del Abierto de Francia.

"Fue un partido durísimo, pero estoy muy contento porque sabía que tenía que quedarme en la cancha y lo logré. Yo soy zurdo y fue difícil encontrarle el juego, pero creo que aproveché mejor los momentos de presión. Estoy trabajando mejor lo mental (...) Sabemos que 'Rafa' es uno de los grandes favoritos, pero yo voy a hacer mi trabajo, voy a salir a ganar", adelantó el sudamericano.

En cambio, una de las esperanzas albicelestes en ausencia de Juan Martín Del Potro y David Nalbandian, el tandilense Juan Mónaco, 26º cabeza de serie de la prueba, cayó inesperadamente 7-6 (8/6), 3-6, 5-7 y 6-3, ante el esloveno Grega Zemlja, N.142 de la lista ATP, salido de las 'cualis'.

Tras el partido, el derrotado se mostró desilusionado y hasta angustiado. "Venía con la ilusión de jugar este torneo tan importante para mí. Es durísimo, un palazo haber perdido en primera ronda. Había venido con mucha ilusión. Y, quedar afuera así...", subrayó en conferencia de prensa el jugador, de 26 años.

La misma suerte corrió su compatriota Eduardo Schwank. El rosarino, afectado por un estado gripal en medio de mucho calor, abandonó cuando perdía por 3-6, 6-3, 7-5 y 4-0 frente al también esloveno Blaz Kavcic.

Además, este martes, el uruguayo Pablo Cuevas cayó claramente en tres sets, 6-4, 6-3 y 6-1 ante el español Juan Carlos Ferrero en el court número 1 de Roland Garros.

Cuevas y Ferrero se habían enfrentado una sola vez en el circuito y, casualmente en la tierra del europeo, en Valencia en 2009, y sobre superficie dura, donde ganó el sudamericano, actualmente de 24 años, en tres sets. No obstante, el resultado de esta jornada fue lógico.

"En los tres sets (Ferrero) sacó ventaja rápido. Me costó entrar en ritmo y no estaba cómodo en la cancha. Venía muy falto de partidos. Lamento todo. La incertidumbre por problemas en la espalda, por lo que no me sentía diez puntos. Hubiese querido llevar más la iniciativa. Si bien le había ganado una vez, y eso me ilusionaba, él es un gran jugador", se explicó el sudamericano.

En el cuadro femenino, la tenista colombiana Mariana Duque Marino cayó sin atenuantes por 6-0 y 6-1 ante la austriaca Sybille Bammer. Sin embargo, el resultado no fue un fiel reflejo de lo ocurrido en la cancha, dado que la ganadora tuvo dificultades para cerrar los puntos.

"No pensé que fuera así el resultado. Al principio empecé nerviosa, tensa, y después del 5-0 (abajo) me solté mucho más. No jugué como esperaba", dijo la sudamericana.

El miércoles destaca en el segundo turno de partidos, en el court central Philippe Chatrier, el duelo entre el defensor del título y número uno mundial, el suizo Roger Federer, ante el colombiano Alejandro Falla.

Antes, en el court Número uno, el argentino Leonardo Mayer juega frente al francés Julien Benneteau y, en el tercer turno en el mismo escenario, su compatriota Juan Ignacio Chela tendra enfrente al escocés Andy Murray, número 4 del mundo y favorito de la competición.

Otra argentina, la bonaerense Gisela Dulko, se medirá con la sudafricana Chanelle Scheepers.

age/pc