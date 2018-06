Diputados de Costa Rica dan luz verde a subirse sueldos pero quedan escollos

AFP 25/05/2010 - 19:32

El Congreso de Costa Rica dio luz verde a un polémico proyecto para aumentar el salario de los diputados, pero la propuesta, ampliamente rechazada por la ciudadanía, enfrentará el escrutinio de la corte constitucional y podría ser vetada por la presidenta Laura Chinchilla.

El parlamento aprobó el lunes en la noche la medida, que Chinchilla ha amenazado con vetar si aumenta el gasto público, en una votación 35 a 20, lo que significa que perdió el apoyo de 10 diputados en la última semana.

La iniciativa de subirse el sueldo en casi 80%, a unos 8.000 dólares al mes, ha consumido los esfuerzos de los nuevos diputados desde que ocuparon sus escaños hace 25 días, una semana antes de que asumiera Chinchilla.

El proyecto fue aprobado en primer trámite, pero requiere ser ratificado en una nueva sesión del Congreso, pero diputados de ambos bandos anunciaron que consultarán a la Sala Constitucional de la Corte Suprema para que determine si contraviene la carta magna. El tribunal tiene un mes para pronunciarse.

Además, queda el escollo del posible veto, pues los 35 votos son insuficientes para que el Congreso ratifique esta ley si es objetada por la mandataria (se requieren 38), según la Constitución.

Los diputados aprobaron el lunes que cada legislador decida si quiere o no recibir el aumento, en un intento por terminar con los cuestionamientos de sus colegas.

El debate del lunes fue acaparado por los legisladores contrarios al alza, entre los que ahora se cuenta el oficialista Guillermo Zúñiga, ex ministro de Hacienda del ex presidente Oscar Arias (2006-2010), quien alegó que el aumento costará tres millones de dólares anuales al erario y no podrá ser cubierto con los actuales recurso del parlamento, aunque recorte otros gastos.

"Eso significa que van a tener que presupuestar recursos nuevos del Estado", declaró la diputada opositora Yolanda Acuña, cuyo Partido Acción Ciudadana (PAC, centroizquierda) rechaza el proyecto.

Los diputados pro-aumento fracasaron en lograr que el Congreso hiciera el lunes las dos sesiones necesarias para aprobar definitivamente el proyecto, lo que fue impedido por la prolongada discusión, en la que ellos guardaron silencio todo el tiempo: solo se pronunciaron al votar.

El Congreso "dio una pésima señal al pueblo", dijo el diputado Juan Carlos Mendoza, jefe de la bancada del PAC.

De los 35 votos a favor, 21 fueron de diputados del Partido Liberación Nacional de Chinchilla. Solo se opusieron dos oficialistas, Zúñiga y Víctor Hugo Víquez.

También votó en contra el diputado Luis Fishman, ex candidato presidencial socialcristiano, que había defendido el aumento la semana pasada declarando que él no había llegado al Congreso "para hacer votos de pobreza", pero luego cambió de parecer.

La oposición al incremento ha sido encabezada por los 11 diputados del PAC y el único legislador del Frente Amplio (izquierda), José María Villalta, quien hizo un llamado a la presidenta Chinchilla: "ahora está en sus manos frenar este abuso".

El Congreso ha pasado más de tres semanas discutiendo casi exclusivamente el alza salarial de sus miembros, mientras las autoridades piden desde hace meses a los costarricenses apretarse el cinturón por la crisis económica, y Chinchilla promete honestidad y transparencia en la gestión pública.

