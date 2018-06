Colombia queda con la única esperanza de 'milagro' de Falla ante Federer

AFP 25/05/2010 - 20:12

Tras la eliminación este martes de Mariana Duque y la de Santiago Giraldo el lunes, Alejandro Falla queda como única esperanza de Colombia de seguir viva en Roland Garros, aunque el desafío del miércoles en la segunda ronda parece imposible: ganar al suizo Roger Federer.

El jugador de Cali saltará a la central Philippe Chatrier de la cita parisina en el segundo turno, tras el encuentro entre la estadounidense Venus Williams y la española Arantxa Parra, en busca de un triunfo memorable ante el campeón del torneo, algo que él ya avisó que no ve imposible.

"Va a ser muy difícil. Me he enfrentado dos veces a él, la última en Roland Garros en 2006. Le conozco bien, aunque es cierto que hubiera preferido encontrarme con él más adelante", comentó tras su triunfo del domingo por 6-1, 6-2 y 6-3 sobre el serbio Janko Tipsarevic.

"Es cierto que no es invencible, es posible ganarle. Tengo en cuenta que ha perdido algunos partidos este año en tierra", recordó, apuntando que siempre es mejor medirse a un jugador como Federer en las rondas iniciales, cuando aún está adaptándose al torneo, que más adelante.

El colombiano tiene complicado repetir su presencia en dieciseisavos de un 'grande', tras conseguirlo en Australia en enero. En caso de hacerlo, además de provocar un terremoto en el torneo por la caída de Federer, superaría su mejor actuación histórica en París, la segunda ronda de 2004, 2006 y 2008

Falla, 70º jugador mundial, ha perdido en los dos enfrentamientos previos con el jugador de Basilea, en dos 'grandes', Wimbledon-2004 y Roland Garros-2006.

El país 'cafetero' centra ahí sus esperanzas, después de que Mariana Duque dejara sin presencia nacional el cuadro femenino, al perder por 6-0 y 6-1 a la austríaca Sybille Bammer.

Sin embargo, el resultado no fue un fiel reflejo de lo ocurrido en la cancha, dado que la ganadora tuvo dificultades para cerrar los puntos, aunque Duque falló en los puntos decisivos y no consiguió 'maquillar' un doloroso y contundente revés.

"No pensé que fuera así el resultado. Al principio empecé nerviosa, tensa, y después del 5-0 (abajo) me solté mucho más. No jugué como esperaba", dijo la sudamericana.

El lunes, Santiago Giraldo había caído en cinco sets, por 2-6, 4-6, 7-6 (7/3), 6-2 y 6-4, ante el japonés Kei Nishikori, en lo que fue su cuarta eliminación consecutiva en la primera ronda del torneo parisino.

