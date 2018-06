Seleccionados chilenos cobrarán por entrevistas exclusivas durante Mundial

AFP 25/05/2010 - 21:17

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile (ANFP) informó este martes que cobrará por las entrevistas de carácter exclusivo que soliciten los medios de comunicación con los integrantes de la 'Roja' durante su presencia en el Mundial de Sudáfrica-2010.

"Si alguien quiere una exclusiva en audios e imágenes con los jugadores, previa a la conferencia de prensa que se da al resto de los medios, eso tiene un valor diferencial. No es lo mismo la exclusiva que una conferencia de prensa con los medios masivos", dijo el presidente de la ANFP, Harold Mayne-Nicholls.

El dirigente señaló que el pago no necesariamente tiene que ser económico, aunque no precisó si podría hacerse vía canje publicitario. "Si están dispuestos a una exclusiva -y esta es una práctica en el mundo entero- (el medio) la busca y la paga de cualquier forma, no sólo en recursos económicos", sostuvo.

"Veo que los canales, cuando invitan a una estrella de televisión para una entrevista, le pagan. No veo por qué el futbol tiene que ser ajeno a esto. Tenemos que financiar esto (la participación en el Mundial) y lo haremos de todas las formas que creemos lícitas", añadió Mayne-Nicholls.

Chile integra el grupo H de la Copa del Mundo, junto con Honduras, España y Suiza, y viaja a Sudáfrica el 5 de junio.

mav/rto/ma