Nuevo estadio de New Jersey será sede del Superbowl 2014

AFP 25/05/2010 - 22:49

La Liga Nacional de Football Americano (NFL) le otorgó este martes la sede del Superbowl de 2014 al nuevo estadio de los New York Jets y los New York Giants, y del equipo de futbol New York Red Bulls, en East Rutherford, Nueva Jersey.

La moderna instalación, de 1.600 millones de dólares, fue seleccionada durante la reunión de dueños de franquicias de la NFL, realizada en Dallas (Texas).

El estadio, que fue estrenado esta primavera con partidos de fútbol, aún no tiene techo, por lo que es la primera vez que la NFL selecciona una sede no techada en una ciudad donde suele nevar bastante para la fecha del Supertazón (principios de febrero).

Empero, la Liga informó que en esta ocasión decidió hacer una excepción con la bautizada Red Bulls Arena.

"Creemos que los propietarios tienen fe en nosotros en que en tres años y medio a partir de ahora vamos a tener un acontecimiento notable", dijo el copropietario de los Gigantes, Jonathan Tisch, al sitio NFL Network. "El mejor juego del mundo se jugará en el máximo escenario del mundo".

Si bien la perspectiva de realizar el Superbowl en el mayor mercado de Estados Unidos tenía a algunos muy esperanzados, la decisión se tomó por sólo cuatro votos a favor. Miami y Tampa en la Florida también competían por la organización.

