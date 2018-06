Sarah Ferguson recibe premio en EEUU en medio de escándalo por video

AFP 25/05/2010 - 23:53

La ex nuera de la reina de Inglaterra, Sarah Ferguson, recibió la noche del domingo un premio en Los Angeles por su labor en favor de los niños, al día siguiente de estallar el escándalo por un video que la muestra negociando el acceso a su ex marido, el príncipe Andrés.

Elegantemente vestida y aparentemente a gusto, según imágenes de las cadenas de televisión estadounidenses, la duquesa de York aceptó el premio de la asociación Variety International, que se dedica a ayudar a la infancia.

Tras pronunciar algunas palabras de agradecimiento, Ferguson reconoció haber tenido "un día bastante difícil", tras la difusión por el tabloide británico "News of the World" de imágenes de un video en el que ofrece facilitar un contacto con su ex marido a cambio de 500.000 libras (unos 723.425 dólares)

"Detesto a los adultos y adoro a los niños. Muchas gracias", enfatizó Sarah Ferguson durante la ceremonia.

La ex esposa del príncipe Andrés, de 50 años, se disculpó el domingo por su "seria falla de juicio".

La pareja se divorció en 1996 pero siguieron en contacto desde entonces. Según el tabloide, el segundo hijo de la reina Isabel II no estaba al tanto de los encuentros.

