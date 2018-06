Vaticano no se responsabiliza de un caso de abuso sexual en EEUU

29/06/2010 - 16:06

El abogado de la Santa Sede en Estados Unidos, Jeffrey Lena, aseguró este martes que el Vaticano no tuvo responsabilidad alguna en el traslado de una parroquia a otra de un sacerdote que supuestamente abusó sexualmente de varios menores en Estados Unidos.

CIUDAD DEL VATICANO, 29 (EUROPA PRESS/Gloria Moreno)

En una declaración publicada por 'Radio Vaticano', Lena respondió así a una decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos que permitirá que el proceso abierto contra el Vaticano por este caso siga adelante.

Según el abogado del Vaticano, las acusaciones contra altos cargos de la Santa Sede, entre ellos los cardenales Tarcisio Bertone y Angelo Sodano e incluso el mismo Papa Benedicto XVI, se basan "en una teoría jurisdiccional" según la cual, "el sacerdote que cometió los abusos era un 'empleado' de la Santa Sede", y por lo tanto, ésta sería responsable de sus sucesivos traslados.

Lena negó que esto sea así y aseguró que demostrará ante los jueces que "el sacerdote en cuestión no era un empleado de la Santa Sede" y por lo tanto, que el tribunal estadounidense "no tiene jurisdicción" para encausarla. Como prueba de ello, el abogado explicó que el Vaticano no era quien pagaba el sueldo del sacerdote ni tampoco ejercía un control cuotidiano sobre él, concluyó.

La denuncia había sido presentada por un demandante identificado como John Doe que afirma que el sacerdote católico Andrew Ronan abusó de él a mediados de la década de 1960, cuando tenía entre 15 y 16 años.

Según la documentación de la acusación, el sacerdote ya había abusado de varios chicos durante la década de los 50 en Irlanda y más tarde en Chicago, antes de ser transferido a una iglesia en Portland, Oregon, donde presuntamente abusó del demandante. Ronan murió en 1992.