Un supuesto espía del Kremlin, detenido en Chipre

29/06/2010 - 16:48

El decimoprimer supuesto integrante de una red de espionaje que, según Estados Unidos, trabajaba para Rusia ha sido detenido en Chipre y posteriormente liberado tras el pago de una fianza, según informó este martes la Policía chipriota.

NICOSIA, 29 (Reuters/EP)

Robert Christopher Metsos, de 55 años, fue detenido esta mañana en el aeropuerto chipriota de Larnaca cuando intentaba salir hacia Budapest, según la Policía. Un juez le concedió posteriormente la libertad tras el pago de una fianza de 20.000 euros, con la obligación de comparecer ante el tribunal dentro de 30 días, cuando comience el proceso sobre su extradición.

Es poco frecuente que Chipre conceda la libertad bajo fianza a los extranjeros pendientes de extradición, dado el riesgo de que huya del país a través del autoconstituido Estado turco-chipriota, establecido en el norte de la isla. La Policía había intentado que se le mantuviera entre rejas a la espera de la extradición.

"De acuerdo con la notificación que hemos recibido de la Interpol, se le busca por blanqueo de dinero y espionaje", declaró a Reuters el portavoz de la Policía, Michalis Katsounotos. Según los medios de comunicación locales, Metsos es un ciudadano canadiense con pasaporte de Estados Unidos.

Las autoridades norteamericanas han presentado cargos de espionaje, conspiración y blanqueo de dinero contra once presuntos miembros de un red de espionaje supuestamente financiada por el Kremlin. Diez de ellos fueron detenidos el domingo en Boston, Nueva York, Nueva Jersey y Virginia, según informó el diario 'The New York Times'. Metsos sería el decimoprimer hombre. El proceso sobre su extradición comenzará el 19 de julio.