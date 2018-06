Moscú dice que los supuestos espías no han actuado contra EEUU

29/06/2010 - 18:15

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia afirmó este jueves que las personas a las que las autoridades norteamericanas han acusado de formar parte de una red de espionaje supuestamente financiada por el Kremlin son ciudadanos rusos que nunca han actuado contra los intereses de Estados Unidos.

MOSCÚ, 29 (Reuters/EP)

Por otro lado, el Ministerio dijo que los sospechosos deben tener acceso a abogados y diplomáticos e instó a Washington a tener en cuenta la "naturaleza positiva" de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos al abordar este asunto.

Previamente, el Ministerio había calificado de "infundadas" y "deshonestas" las acusaciones presentadas por Estados Unidos varias personas por "espionaje a favor de Rusia. "Semejante actuación no se sustenta en nada y persigue fines deshonestos", indicó en un comunicado, en el que afirmó que la actuación de la Justicia estadounidense recuerda la "'espiomanía' del período de la Guerra Fría".

Las autoridades estadounidenses han presentado cargos de espionaje, conspiración y blanqueo de dinero contra once presuntos miembros de un red de espionaje supuestamente financiada por el Kremlin. Diez de ellos fueron detenidos el domingo en Boston, Nueva York, Nueva Jersey y Virginia, según informó el diario 'The New York Times'.

El grupo, bautizado como 'Los Ilegales', fue formado por la agencia rusa de espionaje SVR y tenía como misión entrar en Estados Unidos y asumir identidades falsas --que en algunos casos pertenecían a ciudadanos estadounidenses que ya habían fallecido--, según la acusación penal presentada por el Departamento de Justicia.